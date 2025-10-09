Linux Foundation 最新レポート「ソフトウェアで定義された垂直産業：オープンソースによる変革（2025）」を公開

The Linux Foundation Japan

Linux Foundation 最新レポート「ソフトウェアで定義された垂直産業：オープンソースによる変革（2025）」

本日、Linux Foundation が発行した最新レポート「ソフトウェアで定義された垂直産業：オープンソースによる変革（2025）」が公開されました。

全レポートは、こちらからご覧いただけます:

- 日本語版 : ソフトウェアで定義された垂直産業 : オープンソースによる変革（2025）(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/10/software-defined-vertical-industries-2025-jp/)- オリジナル版 (英語) : Software-Defined Vertical Industries: Transformation Through Open Source (2025 Update)(https://www.linuxfoundation.org/resources/publications/software-defined-vertical-industries-2025)

過去20年間で、Linux Foundation は、単一プロジェクト（Linuxカーネル）の管理者から、「Foundation-as-a-Service（サービスとしての財団）」モデルを通じて何百ものオープンソース コミュニティを支援する組織へと発展してきました。その活動は、クラウド、ブロックチェーン、セキュリティといった水平的な技術領域だけでなく、自動車、金融、通信、エネルギー、公衆衛生などの産業分野にも広がっています。

今回更新された2025年版のレポートでは、これら業界特化型の取り組みと、世界で最も確立された産業のいくつかがオープンソース コラボレーションを受け入れることでどのように変革を遂げてきたかを検証しています。

日本語版翻訳協力：吉田行男