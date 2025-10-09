【TIFFANY & CO.】ニューヨーク本店 ザ ランドマーク、映画「フランケンシュタイン」のショーウィンドウを公開

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーはNetflixと提携し、ギレルモ・デル・トロが監督を務める『フランケンシュタイン』にティファニーのジュエリーの傑作が登場することを発表します。オスカー・アイザック、ジェイコブ・エロルディ、ミア・ゴス、クリストフ・ヴァルツが出演し、ヴェネチア国際映画祭でワールドプレミアを迎えた本作は、メアリー・シェリーの古典を再解釈した作品であり、10月17日より限定劇場公開、11月7日よりNetflixで全世界配信が開始いたします。

長年、ハリウッドの歴史と関わりのあるティファニーは、本コラボレーションを通して映画文化へとの繋がりを再構築しました。特別映像では、ギレルモ・デル・トロ監督、衣装デザイナーのケイト・ホーリー、女優ミア・ゴス、そしてティファニーのクリエイティブ・マーチャンダイジング＆イベント＆アーカイブ担当ヴァイス プレジデントであるクリストファー・ヤングが、壮大なティファニー アーカイブと歴史的オブジェが本映画にいかに自然に溶け込み、その創造的表現を支えたかを語っています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UkwVAiormy4 ]

映画のプレミア公開を記念し、ティファニーはニューヨーク五番街に位置する本店 ザ ランドマークにて、ギレルモ・デル・トロとのコラボレーションによる壮大なショーウィンドウを公開しました。ヴィクター・フランケンシュタイン博士の実験室の窓を模したデザインで囲まれた5つのウィンドウは、それぞれ映画の名場面を再解釈し、ティファニーならではのエッセンスを吹き込んでいます。1950年代以来、本店 ザ ランドマークの象徴的なショーウィンドウは、ロバート・ラウシェンバーグやジャスパー・ジョーンズといった先駆者たちのキャンバスとなってきました。この伝統が、ニューヨーク5番街に映画的体験をもたらす最新の創造的コラボレーションの礎となります。

特別に設計されたデジタルスクリーンとアニメーションは、アカデミー賞(R)受賞者アレクサンドル・デスプラが手掛けた映画の壮大な音楽の調べと見事に融合します。照明が五番街を彩り、お客様はQRコードをスキャンすることで、舞台裏コンテンツを閲覧できます。店内では、ミア・ゴスが着用したティファニー アーカイブズのジュエリーを展示しています。

また、ロンドン・オールドセルフリッジズホテルにて展覧会「フランケンシュタイン：永遠の物語を紡ぐ」を開催。ギレルモ・デル・トロの精巧な映画制作に深く迫る本展では、ケイト・ホーリーがデザインしたオリジナル衣装に再現されたティファニー アーカイブのジュエリー、ピーター・ハリントン社がメアリー・シェリーの遺産を称えて選んだ驚異的な工芸品・美術品・稀覯本などを鑑賞できます。

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。

