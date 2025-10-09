新感覚！香り系焼酎ハイボール×絶品グルメを楽しむグルメイベント「丸の内ハウス」 で10月10日（金）より開催！「AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE」

スターツ出版株式会社

浜田酒造株式会社（本社：鹿児島県いちき串木野市、代表取締役社長：浜田光太郎）と、スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は、コラボレーション企画として、「AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE」を10月10日（金）～11月9日（日）までの期間限定、「丸の内ハウス」で開催いたします。これは、新丸ビル７階「丸の内ハウス」の12店舗にて、浜田酒造の焼酎ハイボールと、多彩な料理のペアリングが楽しめるグルメイベントです。

■詳細はこちら https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/43528/

■10月10日（金）～11月9日（日）の期間限定！

「AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE」とは

新感覚！香り系焼酎×絶品フードの限定グルメイベント

「AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE」は、新丸ビル７階「丸の内ハウス」12店舗にて、浜田酒造の新感覚香り系焼酎3種を使った焼酎ハイボールと、ベストマッチな料理とのペアリングが味わえるグルメイベント。秋風が心地よいテラスで、絶品グルメと新感覚な1杯をシェアしよう。

【イベントで楽しめる焼酎3種】

画像はイメージです。テラス席では専用カップでのご提供となります

1＿「だいやめ～DAIYAME～」

「晩酌して疲れを癒す」という意味の鹿児島の方言が商品名の芋焼酎。独自の熟成技術から生まれた香り豊かなサツマイモ「香熟芋」で仕込んだライチのような華やかな香り。（1,380円（税込）／720ml）

2＿「CHILL GREEN spicy & citrus」

麦焼酎の旨味に、山椒のようなスパイシーさを持つ幻のスパイス「マーガオ」を融合した新感覚のボタニカル系麦焼酎。すっきりした飲み口で心地よい時間を過ごせそう。（1,419 円（税込）／720ml）

3＿ 「CHILL GREEN bitter & tropical」

麦焼酎にホップを使い、ピンクグレープフルーツのような甘く爽やかな柑橘香と、ほろ苦い味わいを同時に楽しめる。何層にも折り重なる香りや風味で深みのある味わい。（1,498円（税込）／720ml）

■12店舗の「絶品グルメ＆焼酎ハイボール」のペアリング

各店舗が「だいやめ～DAIYAME～」や「CHILL GREEN spicy & citrus」「CHILL GREEN bitter & tropical」の香りやおいしさを存分に生かした焼酎ハイボールを考案。これにピッタリなフードをチョイス。12店舗をハシゴしてお気に入りを見つけよう。

写真左から 鮨&BAR 不二楼、Koko Head cafe、RIGOLETTO WINE AND BAR

鮨&BAR 不二楼

生ワサビと相性抜群のグレープフルーツサワー

【焼酎】CHILL GREEN bitter & tropical

Koko Head cafe

肉汁ジュワーのハンバーガーとさっぱりライム味

【焼酎】CHILL GREEN spicy & citrus

RIGOLETTO WINE AND BAR

スパイシーなチキンをレモンサワーでさっぱりと

【焼酎】だいやめ

写真左から Mole TAQUERIA Y BAR、MUS MUS、NY BISTRO by NO CODE

Mole TAQUERIA Y BAR

肉とチーズの黄金コンビをライムが引き立てる

【焼酎】CHILL GREEN spicy & citrus

MUS MUS

アツアツから揚げに紅茶のようなドリンク

【焼酎】CHILL GREEN spicy & citrus

NY BISTRO by NO CODE

あおさ海苔入りゼッポリーニと八女茶割りで

【焼酎】だいやめ

写真左から Luv.Fish?東京、欧風小皿料理 沢村、もへじ新丸ビル

Luv.Fish?東京

タコの旨味はシンプルなドリンクでこそ生きる

【焼酎】だいやめ、CHILL GREEN spicy & citrus

欧風小皿料理 沢村

揚げ物もサラダも2種類の果物が引き立てる

【焼酎】だいやめ

もへじ新丸ビル

濃い味のイカ焼きにはソーダ割で

【焼酎】だいやめ、CHILL GREEN spicy & citrus、CHILL GREEN bitter & tropical

写真左から ソバキチ、来夢来人、ニューみるく

ソバキチ

甘辛香味ダレが一層おいしくなるハイボール

【焼酎】だいやめ、CHILL GREEN spicy & citrus

来夢来人

濃厚なおつまみをショートカクテルでちびちびと

【焼酎】だいやめ

ニューみるく

ライムとソーダがスパイスの風味を引き立てる

【焼酎】CHILL GREEN spicy & citrus

「AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE」概要

・日程：2025年10月10日（金）～11月9日（日）

・開催場所：新丸ビル7F「丸の内ハウス」

・住所／東京都千代田区丸の内1-5-1新丸ビル７F

・アクセス／JR東京駅丸の内中央口よりすぐ、地下鉄東京駅直結

・営業時間／11：00～23：00、日・祝11：00～22：00

※一部店舗で最大28時まで深夜営業実施

※提供時間は店舗によって異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。

「AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE」 SNSキャンペーン

SNSに投稿して豪華商品をもらおう！

■エントリー方法■

・応募期間：2025年10月10日（金）11:00 ～ 2025年11月9日(日) 23:59

・応募方法：

1＿Instagramアカウント「浜田酒造（＠hamadasyuzou）」をフォロー

2＿丸の内ハウス内で「だいやめ」「CHILL GREEN」を楽しんでいる様子（ドリンクのみでもOK）を撮影

3＿撮影写真と浜田酒造公式アカウントへのメンション（ @hamadasyuzou ）を付けて Instagramストーリーズに投稿

4＿「だいやめ」「CHILL GREEN」のオリジナルGIFスタンプ使用で当選確率アップ

・当選発表：InstagramアカウントDM（ダイレクトメッセージ）でご連絡いたします

【浜田酒造について】

いちき串木野市から全国へ、そして世界中へ。明治元年にいちき串木野市に蔵を構え、この地とともに歩んできました。現在は伝兵衛蔵・傳蔵院蔵・金山蔵という3つの蔵を有し、各々の蔵が『伝統』『革新』『継承』という弊社の核となる焼酎づくりの理念を体現しています。

本社：鹿児島県いちき串木野市湊町4丁目1番地

創業：1868年（明治元年）

公式HP：https://www.hamadasyuzou.co.jp/

公式オンラインショップ（Shochu.life）：https://shochu.life/

※「浜田酒造」の「浜」は正しくは旧漢字です。OZmallの記事を参照ください。

