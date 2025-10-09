【ロクメイコーヒー】ブランド立ち上げ10周年！2025年10月1日（水）より店舗・通販にて「10周年イベント」を開催いたします。
奈良発祥の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店の運営や通販、卸業を行う株式会社路珈珈（所在地 奈良県奈良市、代表取締役 井田 浩司 以下当社）が運営する「ロクメイコーヒー」は、2025年10月でブランドを立ち上げて10周年を迎えます。これもひとえに地域の皆様、たくさんのお客様の温かい御支援の賜物と心より感謝申し上げます。この10年間、一杯のコーヒーを通じて、皆様の日常にささやかな幸せをお届けしたいという想いで歩んでまいりました。朝の目覚めの一杯、午後の休憩、大切な人との語らいの時間。ロクメイコーヒーの1杯が、そんなかけがえのない瞬間に寄り添うことができたら、これほど嬉しいことはありません。そこでこの度、感謝の気持ちを込めて、「ブランド10周年記念イベント（第一弾・第二弾）」をご用意しました。特別なコーヒー豆から、皆様に喜んでいただけるアイテムまで、スタッフ一同、心を込めて企画しましたので、ぜひ皆様お誘いあわせの上お越しください。
■ブランド10周年記念 第一弾
10周年記念を皆さまと一緒にお祝いする、特別なラインナップとしてご用意しました。メインとなるのは、10周年記念のこの期間だけのお楽しみ、特別なブレンドです！
【10周年記念ブレンド】
ゲイシャを使用した特別な限定ブレンド
10周年を記念して、特別な限定コーヒー豆「10周年ブレンド」を発売します。このブレンドには、スペシャルティコーヒーの世界で圧倒的な存在感を放つゲイシャを使用しました。
A.10周年ブレンド150g
B.10周年ブレンド使用ドリップコーヒー
C.10周年ブレンド 1枚
・A. 限定コーヒー豆：10周年ブレンド 価格 \3,480
内容：150g
・B. 店内／テイクアウトドリンク：10周年ブレンドを使用したドリップコーヒー 価格\900
・C. ドリップバッグ：10周年ブレンド 1枚 \450
【10周年記念！サンクスセット】
10年間の感謝の気持ちをギュッと詰め込んだ、大変お得な「サンクスセット」をご用意しました。限定の10周年ブレンドと定番の人気ブレンドを組み合わせた、この期間だけの特別なセットです。
1.デイリーに楽しむ、定番2種セット（店頭販売）
3.気軽に楽しむ、ドリップバッグ15枚セット（店頭販売）
4.通販限定！ドリップバッグ大容量45枚セット（通販限定）
1.デイリーに楽しむ、定番2種セット 価格：\3,980
内容：10周年ブレンド豆（150g）＋ロクメイブレンド豆（150g）
2.通販限定！定番5種のたっぷりセット 価格：\7,350
内容：10周年ブレンド豆（150g）＋定番ブレンド4種（150g×4）
3.気軽に楽しむ、ドリップバッグ15枚セット 価格：\3,480
内容：10周年ブレンド＋定番4種ドリップバッグ、合計15枚（各3枚ずつ）
4.通販限定！ドリップバッグ大容量45枚セット 価格：\9,150
内容：10周年ブレンド＋定番4種ドリップバッグ（各5枚）＋シングルオリジン4種ドリップバッグ（各5枚）
※店頭では1.と3.のみのお取り扱い、10周年記念デザインのオリジナルコースターを同梱いたします。
※2.と4.は通販限定、3.はネコポス対応です。
※各種福袋のセット内容は、通常価格から最大25%オフと大変お得です。
※価格は全て税込です。
■ロクメイコーヒーとは
ロクメイコーヒーは2025年で創業5１年目を迎える奈良に本店を構えるスペシャルティコーヒーの専門店です。代表の井田は焙煎士（ばいせんし）でもあり、2018年JCRC（ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ https://scaj.org/）にて優勝した経験を持つコーヒースペシャリストです。そのこだわりのコーヒーは、世界中から厳選した高品質なコーヒー豆を独自の製法で自家焙煎し、豆本来の香りや風味を大切にしたこだわりの一杯を提供しています。
そんなロクメイコーヒーでは、コーヒーを通して「幸せの輪を広げる」ことをミッションとして、常日頃より感謝の気持ちを忘れてはいけないとの想いのもと、生産者様とお客様をつなぐ役割こそが企業の使命とし、日々営業に励んでいます。そのため、ロクメイコーヒーの名前の由来とロゴへの想いは、「人が人を呼ぶお店になるように」と願いを込め、古都奈良の天然記念物である鹿と、中国の故事より鹿の群れが互いに鳴いて仲間を呼びあう姿、鹿が鳴くと書いて「鹿鳴（ろくめい）」を掛け合わせ、生産者様・お客様、それを伝える私たちが手を取り円を描き集まっている姿が、ROKUMEI COFFEEの未来に繋がっていく、そんな幸せの形を目指していることを表現しています。
【予告】第2弾ではオリジナルグッズが登場です！
10月25日（予定）からは、ブランド10周年を記念したオリジナルグッズが登場します。特に、トートバッグはかねてから店頭のお客様よりご要望も多くいただいておりました。今回、満を持しての登場になります。
・ドリンクボトルMOKU：10周年限定デザイン
・限定Tシャツ
・トートバッグ
詳細は改めてご案内しますので、どうぞお楽しみに！これからも、皆様に最高の一杯をお届けできるよう、スタッフ一同邁進してまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■店舗情報
奈良店
【奈良店】
住所：奈良県奈良市西御門町31
営業時間：8:00～18:00（L.O. 17:30）
席数：40席（テーブル2名掛け32席、カウンター8席）
店休日：なし
駐車場：なし
ロクメイコーヒーファクトリー
【ロクメイコーヒーファクトリー】
住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1‐20
営業時間：9:00～18:00（L.O.17:30）
店休日：火曜日
駐車場（共有）：110台
グランスタ丸の内店
【グランスタ丸の内店】
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1
営業時間：7:00～22:00 ※土日祝：7:00~21:00
席数：10席（テーブル1名掛け4席、カウンター6席、スタンディングテーブルあり）
店休日：なし
駐車場：なし
ロクメイベイクス
【ロクメイベイクス】
住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1-20
営業時間：8:00～17:00（L.O.16:30）
席数：44席（テーブル2名掛け18席、大テーブル8席）
店休日：なし
駐車場（共有）：110台
■物件情報募集中
ロクメイコーヒーでは、グランスタ丸の内店（東京）の出店を皮切りに、出店拡大を計画しています。新規出店物件（用地）情報を募集しておりますので、不動産情報をお持ちの各業者様、不動産の有効活用をお考えの地主様からの情報をお待ちしております。
【出店予定エリア】
関東エリア（東京、神奈川、埼玉、千葉）
関西エリア（大阪、京都、奈良、兵庫）
※立地次第で検討できる可能性もございますので、その他エリアでもご相談ください。
担当：株式会社路珈珈 経営企画室 河原
メール：tomohiko.kawahara@rokumei.coffee
【オンラインショップ情報】
ロクメイコーヒー公式通販サイト https://rokumei.coffee/
ロクメイコーヒー楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/rokumei-coffee/
ロクメイコーヒーAmazon店 https://www.amazon.co.jp/rokumei-coffee
ロクメイコーヒーYahoo!ショッピング店 https://shopping.geocities.jp/rokumei-coffee/
■会社概要
会社名：株式会社路珈珈
代表取締役：井田 浩司
所在地：〒630-8225奈良県奈良市西御門町31
設立：1974年12月
事業内容：コーヒー豆の焙煎、製造、小売（通信販売/喫茶業)・卸売
株式会社路珈珈 公式HP https://www.rococo-coffee.co.jp
ロクメイコーヒー公式Instagram https://www.instagram.com/rokumei_coffee_co._/
