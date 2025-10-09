『タレントパワーランキング』がZ世代に支持されている40代女優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第401弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキング supported by DmMiXは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第401弾として、Z世代に支持されている40代女優ランキングを発表。

https://tpranking.com/generationz-40s-actress

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている40代女優について、Z世代（10代～20代の男女）が回答した結果を調査。

皆さんはZ世代に支持されている40代女優といわれたら誰を思い浮かべますか？

Ｚ世代とは、1990年代中盤から2010年代序盤生まれのデジタルネイティブ世代を指しており、インターネットやSNSといったデジタルに慣れ親しみ、情報発信力が高い世代として注目を集めています。

今回、そんなZ世代に支持されている40代女優に焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

※タレントの年齢は2025年10月1日時点

TOP20のうち上位5名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

https://tpranking.com/generationz-40s-actress

１位には、2025年度のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で九郎助稲荷役として出演し、語りも担当している女優がランクイン。

２位には、2025年6月にWOWOWでドラマが放送され、7月に劇場版が公開された『おい、太宰』に出演している女優がランクイン。

他にも、2025年7月期のテレビ朝日系ドラマ『しあわせな結婚』にヒロイン役として出演した女優、4月に公開された向井理主演映画『パリピ孔明 THE MOVIE』に情報番組のMC役として出演した女優がランクインしています。

今後もZ世代に支持されている40代女優ランキングの活躍に注目してみましょう。

キャスティング担当者も必見！ Z世代に支持されている40代女優ランキングTOP20

https://tpranking.com/generationz-40s-actress

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応を必ずお願いします。

・引用元が「株式会社アーキテクト」「タレントパワーランキング supported by DmMiX」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「https://tpranking.com/」へのリンク設置

■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

タレントパワーランキングについて詳しく知りたい方はこちら

https://lp.architect.co.jp/talentsearch/

■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

・メディア運営（https://tpranking.com/）

■タレントパワーランキングデータご購入・お問い合わせ

株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当：荒井

TEL: 03-4213-7718

MAIL: tpranking@architect.co.jp