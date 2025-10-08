新製品発表｜【日本初】為替の値動きを「生活空間に常時表示」する専用端末「MIFX-1」- MacroTrade INSTRUMENTS

MacroTrade INSTRUMENT合同会社MIFX-1

外貨保有者向けに、スマホやPCへログインせず資産の推移を確認できる卓上・壁掛け対応デバイス「MIFX-1」が発表された。

▼ 販売ページ

https://camp-fire.jp/projects/893808/view

クラウドファンディング「CAMPFIRE」で割引先行販売を開始する。

CAMPFIREで見る :https://camp-fire.jp/projects/893808/view

主要通貨のレートや前日比をリアルタイムで表示し、居室やワークスペースに常時設置する使い方を想定する。

画像はすべて開発中。

製品のポイント

クラウドファンディング

今後の展望

壁掛けも可能- 主要通貨を一目表示ドル円、ユーロ、ポンド、豪ドルなどの為替レートに対応。前日比を自動反映。- 生活に溶け込むハード設計スタンド型／壁掛け型の両対応。電源とネットワーク設定のみで即設置。- 視認性を最優先したUI数字とチャートの配置を最小限に整理し、可読性を重視。- 常時表示という安心感スマホやPCのアプリと異なり、画面を開かずとも継続把握が可能。- 拡張性今後のファームウェア更新で対応通貨の拡大を予定。購入ページ :https://camp-fire.jp/projects/893808/view- プラットフォーム：CAMPFIRE- 実施期間：各プロジェクトページに記載- 目標金額：各プロジェクトページに記載- リターン例：MIFX-1先行割引、公式LINEによる1年間の利用サポート、投資家コミュニティ参加権プロジェクト公開後に正式なプレスリリースを配信予定。詳細は公開ページを参照。背面イメージ利用イメージ

第1弾のMIFX-1を起点に、仮想通貨、ゴールド、FXに特化した専用デバイス群を順次展開していく方針。

MacroTrade INSTRUMENTSは、この取り組みを足がかりに新規上場を目指すとしている。

また、縦型デバイスの開発も進行中。

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/893808/view

実需の重視

今回、開発に至っては、トレーダー、及び外国通貨を保有している方200名にアンケートを取り、必要な機能を選別。

公式情報

- カップウィズハンドルなどの買いポイントを超えた時のアラート- 複数銘柄を同時表示できる画面分割機能- 今日の天気表示- 複数の有名コインのチャート同時閲覧・アラート機能- 携帯電話との連動（サイズはスマホ程度／薄型化／ボタンは銀色調のデザイン希望）- 手数料を安くできるようなゲーム機能- 小型・表示は最小限でよい- お休みモード（点灯／消灯の時刻設定）- スプレッド表示、関連ニュースの表示・通知- 時計が主機能でアラートはおまけなら検討- デバイス上で売買できる機能- 現在の機能で十分- 薄型化と携帯性の向上- 10年足など長期軸対応- 既存タブレットやNest Hubと差別化できる価格・耐久性- 想定レンジ超過時のアラーム- PC画面表示など、モノを増やさない使い方の提案- 普段は時計／音声で画面切替- iPhoneウィジェットで代替可だが、ワンタップ売買機能があれば欲しい- 支払った売買手数料を一目で把握- カラーバリエーションの拡充で可愛く- 前日比で大きく下落時のアラーム- 複数通貨の同時表示- 現状に満足- 室温・湿度計の表示（ついでに価格確認の習慣化）- 複数取引所の保有銘柄情報を一元確認- AIによる価格予想- 近接アラートや複数通貨同時表示、取引所API連携のリアルタイム更新- アビトラ（任意ペア）、業者間アビトラ、出来高・％アラート、イベント／半減期カウントダウン- Bluetoothスピーカーなど生活で使える機能- 大きな時間表示（卓上時計として併用）- スマホ／PCのガジェットで代替できない独自機能の付加- 初心者向けの価格予測チャート（積立・長期の将来見通し）- 裏面の穴ではなくS字フック付属（無印の防水時計参照）- クリプト関連トピックスのアラート／見出し表示- 金・銀など他資産のリアルタイム価格の簡易表示- 機能追加は価格上昇に直結するため現状で十分- 価格・出来高急変の即時通知＋主要イベントの自動カウントダウン（FOMC、CPI、半減期等）- 利確幅までお任せ（放置運用向け）- ニュースのティッカー（上下スクロール表示）- バッテリー駆動・充電対応・AC給電両対応、Wi-Fi不通時は5G等の回線で取得- 月々の相場観（値動きグラフ）のオプション- 目標価格に近づいた時点のアラート／レバ・証拠金・損切を入力すると自動で指値計算と通知- 変動率や時間帯、大口約定の検知アラート- 安全機能- 大きな価格変動時のお知らせ- スマホ連携でデータ共有・外出先通知- 表示UIの自由カスタム（背景・フォント変更）- システムトレード機能- ブルーライトが眩しすぎない／ネット・YouTube接続- 背景色変更- スマホ連動機能- 複数銘柄の並列表示- ミームコイン向け：特定キーワードや重要人物の言及、主要取引所の新規上場アラート／アイコン- ロゴカスタム- 売買が激化した時のアラーム- 具体的な機能は不要だが、とにかく丈夫で長持ち- デバイスから取引所にアクセスできる機能- 他コインへの表示切り替えを容易に- スマホでアラーム設定できるため、スマホでできない付加機能の検討- チャート表示- きれいなカラー液晶- 予定やイベントの表示連携- ボラ高まりそうなイベント時のアラーム- 板情報の表示（売買圧力の把握に有用）- 何か大きな変化の即時通知- リアルタイム表示- ハードよりスマホアプリ向きとの指摘- 背景色選択- 直近の変動率を赤／緑など色付きで明示- 温度・湿度の表示- カラー展開（黒・焦茶などシックでインテリアになじむ）シンプルなデザインも開発中。

公式X：https://x.com/macro_trade_jp

公式HP：https://macrotrade-instruments.jp/

CAMPFIRE: https://camp-fire.jp/projects/893808/view

代表：上村 十勝

日本初・世界初の表記について

2025年10月1日現在、自社調べ。MacroTrade INSTRUMENTS