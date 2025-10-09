NYC株式会社による塩谷エムエス株式会社への投資実行のお知らせ

NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中塚庸仁、以下「NYC」）は、2024年9月30日付で、培地の開発・製造・販売、臨床試薬用容器の開発・販売を手掛ける塩谷エムエス株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：中村 俊夫、以下「塩谷エムエス」）の全株式を取得し、投資を実行しましたのでお知らせいたします。NYCは、優れた技術やビジネスモデルを持つ中小企業専門の投資会社であり、本件は11社目（2024年9月の投資実行、累計投資数は19社）の投資先となります。

（写真左より）塩谷エムエス株式会社 代表取締役社長 中村 俊夫 氏、NYC ディレクター 堀口 翔平

塩谷エムエスは、培地の製造や臨床試薬用容器の開発を行っており、特に微生物培地市場では、製薬・研究機関向け領域において確固たる地位を確立しています。業界内で積み上げてきた長年の実績と信頼を武器に、ニッチトップ企業として高い収益性を継続的に実現してきました。しかしながら、今後の更なる発展・事業継続のためには次期経営体制の構築が必要と考え、NYCによる事業承継を決断されました。

NYCは、優れた技術やビジネスモデルを持つ優良中小企業を対象に投資を行う投資会社です。NYCはファンドではなく、自己資金で投資を行うため、投資家の意向やリターンの分配に縛られず、自由度の高い支援が行えます。投資先企業の意向を反映した支援計画を提案し、よりよい形での事業承継を目指しています。

2024年9月の投資実行以降、NYCは次期経営体制の構築、研究開発・品質管理・製造部門における人材の採用、製品ラインナップの拡充、基幹システムの導入による業務効率化・経営管理高度化等の支援を行ってまいりました。

今後も、NYCは塩谷エムエスの更なる企業価値向上のため、さまざまな経営支援を行ってまいります。

NYCは2022年の事業開始以降、既に19社への投資を実行しており、本件は11社目の投資先（2024年9月の投資実行）となります。

【投資先紹介（一部）】

https://nycinc.jp/group/

【塩谷エムエス概要】

会社名 ：塩谷エムエス株式会社

代表者 ：中村俊夫

所在地 ：兵庫県尼崎市若王寺3-19-1

事業内容：培地の製造および販売、臨床試薬容器の開発・販売

設立 ：昭和42年（1967年）

会社ＨＰ：https://www.shiotani-ms.co.jp/

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、経営コンサルティング、ベンチャー投資事業

設立 ：2022年3月

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/