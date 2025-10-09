【起業家・独立志望者必見】12月4日(木)19：30～渋谷KOBUSHI BEERで学ぶ＆つながる！カジュアル交流会開催

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2025年12月4日(木)19:00～起業家として活躍中の方、フリーランスとして独立をされた方、将来サラリーマンからの独立を考えている方が集まる交流イベントを開催すると発表した。

2025年12月4日(木)19:00～渋谷起業家コミュニティ 新規事業、DXパーソンによる交流会【渋谷起業家交流会11】

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4600980/view

来期に向けた新規事業・資金調達・仲間づくりを一夜で実現

起業は孤独で険しい道ですが、共に学び合い、切磋琢磨できる仲間の存在はかけがえのないもの。渋谷マーケター＆起業家コミュニティはこれまで延べ3000人以上が参加し、リアルとオンラインを融合させた情報交換・人脈形成の場を提供してきました。今回のゲストは、数々の新規事業を手がけてきたグリーンイノベーションズホールディングスの都築代表。20件を超える事業立ち上げの経験を持つ都築代表から、実践的なノウハウとリアルな経営知見を学べる貴重な機会です。参加者は、資金調達やプロトタイプ開発の方法をはじめ、経営上の悩み相談やパートナー探しなど、多様なテーマでつながることが可能。冬は新しい挑戦を準備する季節。2026年に向けて飛躍を目指す経営者・起業家・DX人材の皆様にとって、未来を切り拓く出会いと学びが得られる特別な夜となるでしょう。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2025年12月4日(木) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 2,500円 (当日事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4600980/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

株式会社グリーンイノベーションズホールディングス 代表取締役 都築 博志

株式会社グリーンイノベーションズホールディングス

IT、建設、人材、金融、コミュニティ領域で5社のグループ会社を経営。22年間で累計売上800億円超、最高年商76億円。エンジェル投資23社を手掛け、M&A、事業譲渡2社、事業譲受1社。SES事業は、5年で年商5億円達成。ビジネスコミュニティ、BIZFIT運営

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/