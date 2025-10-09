求人情報を一括検索できる「JobMore」サービス開始

ジョブモア株式会社

ジョブモア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：本川俊）は、求人情報一括検索サービス「JobMore」を2025年10月に提供開始しました。本サービスは膨大な求人データベースに基づいて勤務地や業界ごとの平均給与を参照しながら、求職者にとって最適な転職先を見つけられます。また企業ユーザーは無料で求人掲載できるので、採用コストを抑えて求職者を集めることができます。

JobMoreサイト：https://jobmore.co.jp/

求人掲載はこちら：https://jobmore.co.jp/recruiters/

サービス開発の背景

JobMore（ジョブモア）｜相場が見える、求人一括検索サービスJobMoreが解決したい課題１.：求人情報の分散

私たちが求人サイト「JobMore」(https://jobmore.co.jp/)を立ち上げた背景として、第一に転職情報が分散しているという問題がありました。

独自のコンセプトを持った転職サイトが次々に登場した結果、特定のジャンルに絞って情報を得るには便利な一方、職種や業種をまたいで最適な求人を探すには様々なサイトを行き来しないといけないといった問題がありました。

JobMoreが解決したい課題２.：求人の経済条件が不透明

また第二の背景として、求人の経済条件が不透明という問題意識がありました。

既存の求人媒体は写真を多用するなどして職場の雰囲気が分かりやすいものが多いのですが、求職者が最も気になるであろう給与情報は各求人の詳細情報をよく確認しないと分からないことも多い状態でした。

またその給与が類似求人の中で高いのか低いのかといった相場観も分からず、不透明な状況で手探りで求人情報収集をしている人が多いのではないかと考えました。

JobMoreが解決したい課題３.：企業の人手不足

日本の雇用市場では採用する側も深刻な人手不足に直面しています。

特にブランドイメージが浸透していない中小企業では求職者に認知してもらうことが難しい上に、大手の求人媒体に掲載するには多額の月額掲載費用を支払う必要があります。

中には無料で掲載できる求人媒体もありますが、選択肢が少なかったり、採用には繋がらなかったりするケースも多いという実情があります。

JobMoreが目指していること

上記の課題を解決すべく、求人情報を一括検索できるサービス「JobMore」をリリースしました。

「求人情報の分散」という課題に対して、インターネット上に公開されている膨大な求人情報を自動でクローリングし検索可能な形に正規化することで、複数のサイトを行き来しなくても一括で膨大な求人データにアクセスできるようにしました。

「求人の経済条件が不透明」という課題に対しては、給与情報・勤務地・勤務形態を比較しやすくすることで、求職者がベストな形で転職活動を進められるような設計を目指しました。

「企業の人手不足」については、無料で求人情報を掲載(https://jobmore.co.jp/recruiters/)できるようにすることで、採用コストを抑えて多くの求職者にリーチできるようにしました。また、採用担当者一人でも即日掲載できるので、スピーディーに人手不足解消に繋げることができます。

最新のテクノロジーでミスマッチを減らし、誰もが自分に合った仕事を見つけられる社会の実現を目指します。

「JobMore」とは

「JobMore」は求人情報を一括で検索できる求人情報サービスです。

地域・職種・勤務形態・業界・こだわり条件まで細かく指定でき、求職者が自分に最適な転職先を見つけられます。

さらに膨大なデータを元に算出された条件ごとの平均年収・平均時給も見ることができます。

サービスの特徴

JobMoreは求職者と企業の最適なマッチングを実現するために以下のような特徴があります。

ジョブモア株式会社の概要

- 豊富な求人情報：全国の様々な業界・職種の求人情報を網羅的に掲載- 簡単検索：詳細な条件指定により希望に合った求人を効率的に検索可能- 企業情報の充実：勤務・応募条件や福利厚生・給料待遇など企業の詳細情報を掲載JobMore（ジョブモア）

ジョブモア株式会社のミッションは、日本の雇用市場の透明性・公平性を高め、すべての人が能力を最大限に発揮できる社会を実現することです。最新のテクノロジーによって求職者と企業の最適なマッチングを促進し、誰もが自分に合った仕事を見つけられる社会を目指します。

♦企業情報

会社名：ジョブモア株式会社

設立：2025年6月

所在地：東京都品川区上大崎2-12-7 目黒I-Nビル

代表取締役：本川俊

事業内容：求人サイト「JobMore」の運営

当社運営サイト：https://jobmore.co.jp/

♦問い合わせ先

ジョブモア株式会社 問い合わせフォーム：https://jobmore.co.jp/contact/