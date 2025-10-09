2025.10.23debut 潤いあふれる艶やかな髪に。ホリデー限定の香りのシャンプー＆コンディショナーが登場

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

”世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、新進気鋭の調香師が創った特別な香り、パープルフラワーの香りのシャンプーとコンディショナーをホリデー限定色フォレストグリーンのボトルで2025年10月23日（木）に発売します。

シャンプーは保湿成分のシロキクラゲ多糖体やスイゼンジノリ多糖体を配合した豊かなクッション泡で、摩擦ダメージを抑えてしなやかに洗い上げ、洗髪時から指通りのよさを感じる髪に。コンディショナーは傷んだ髪を加水分解ダイズタンパクが補修。ブロッコリー種子油とマカデミア種子油などの植物オイルで潤いを閉じ込めてキープし、パサつきを抑えてエアリーなツヤ髪に。バスルームに広がるホリデー限定の香りを楽しみながら、冬に起こりがちな静電気や乾燥によるダメージから髪をケア。フレグランスをまとったように髪から香りがふわりと広がります。

ハイキングの途中で偶然見つけた、秘密の谷。木漏れ日の差し込む谷にはスミレの花が咲き、露に濡れた草木の青い香りに包まれていました。その記憶をイメージしたこの香りは、フレッシュな酸味の中にひとさじの苦みをもつシトラスで幕を開け、野に咲く花々を思わせるフローラルアコードとほのかな甘さと木の温もりをもつ上質なサンダルウッドが溶け合い、まろやかな余韻をもたらします。日常に寄り添い、癒す小さなオアシスのような香りです。

C&Vシャンプー パープルフラワー 236mL 税込\3,190POINT1, 豊かなクッション泡でやさしく洗いカラーリングやパーマもケア

髪にやさしいヤシ油由来のアミノ酸系洗浄成分を配合。従来、泡立ちが弱いとされているアミノ酸系ながら、泡立ちをサポートする自然由来の洗浄成分を組み合わせることで豊かな泡立ちを実現しました。さらに保湿成分のシロキクラゲ多糖体やスイゼンジノリ多糖体が、髪に潤いを与えつつ広がって気泡を包み、泡の弾力も保持。豊かなクッション泡となって髪と頭皮を包み込み、摩擦ダメージを抑えてなめらかに洗い上げます。また保湿成分のユズ果実エキスとホホバ種子油が、キューティクルの剥がれも保護。やさしい泡で守りながら洗い、自然由来の保湿成分でしっかり潤すことで、カラーリングやパーマの長持ちも期待できます。

POINT2, 指通りなめらかやわらかいエアリーな髪へ

日本人の艶やかで繊細な黒髪に合わせて、自然由来の保湿成分を豊富に配合。ワサビノキ種子油、スイゼンジノリ多糖体が乾燥によるダメージをケアし、マカデミア種子油やブロッコリー種子油などがツヤをキープ。潤いを逃さずに汚れをしっかり落とし、指通りなめらかでやわらかいエアリーな髪へ。

POINT3, 環境に配慮したヴィーガン処方。これからの生き方にも寄り添う

動物性の成分を含まないヴィーガン処方。環境に配慮しているだけでなく、これからの生き方に寄り添い、未来の暮らしのあり方も考えたヘアケアアイテムです。

C&Vコンディショナー パープルフラワー 236mL 税込\3,520POINT1, 潤いで満たしてオイルで守るやわらかくエアリーな髪へ

高保湿成分のスイゼンジノリ多糖体やシロキクラゲ多糖体により髪を潤いで満たし、ブロッコリー種子油、マカデミア種子油、ワサビノキ種子油などの植物オイルで蓋をして潤いを蓄えます。軽やかなオイルで保湿することで、やわらかくエアリーな髪へ。

POINT2, ツヤやかで指通りなめらかスタイリングしやすい髪に

加水分解ダイズタンパクが傷んだ髪を補修し、指通りよくしなやかに。また、ベタつかずなじみのよいホホバ種子油が髪をコーティングし、ツヤとなめらかさをプラス。スタイリングしやすく、まとまりのある仕上がりを叶えます。

POINT3, カラーリングやパーマによる乾燥ダメージをケア

カラーリングやパーマで乾燥が進んだダメージヘアのためにハマナ葉エキスとイヌラクリスモイデ花／葉エキス、ユズ果実エキスなどを配合。髪表面を潤してキューティクルの立ち上がりを抑え、すこやかな髪に。カラーやパーマをキープする効果も期待できます。

美しい香りの創り手は新進気鋭の調香師、ルーク・マルヴィー

LUKE MALVEY（ルーク・マルヴィー）

1995年アメリカ・ニュージャージー州生まれ。 化学工学を学んだ後、2017年にフランスの歴史ある香料会社に入社。ナチュラル原料と出会い、フレグランスの世界に魅了され、調香師の道へ踏み出す。フレグランスの聖地、グラースにある調香師学校で調香を学び、経験を積んだ後、 世界的に著名な調香師ジェローム・エピネットに師事。嗅覚のセンスと調香の技術を高める。フランスで受けた本格的な調香教育と、アメリカン・クラッシックの美学を育んだ出身地アメリカのバックグラウンドを生かし、あえて型にはまらない自分だけのスタイルでフレグランス界に新風を吹き込んでいる。その類まれな才能を見込まれ、ジョンマスターオーガニックのパフューマーに抜擢される。