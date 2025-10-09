10/25(土)限定！静岡市・ふきさらし湯が夜21時まで特別延長営業「ふきさらし湯の秋祭り」開催

■秋の夜、ふきさらし湯が“秋祭り”仕様に！。

株式会社創造舎

--10月25日(土)限定 夜までたっぷり楽しめる特別営業--

匠宿クラフトバレーの里山の自然に包まれた、静岡市駿河区の温浴施設「ふきさらし湯」（運営：株式会社創造舎、代表取締役：山梨洋靖）は、秋の夜を楽しむ1日限定イベント「ふきさらし湯の秋祭り」を開催します！

いつもは19時までの営業時間を、この日は21時まで延長。（最終入館20時半）

お風呂もサウナも、秋風の中のんびりと楽しめるおふろ時間をご用意しました。

夜限定の装飾や演出で、昼間とはひと味違う賑やかなふきさらし湯をお届けします。

■お風呂×お祭り＝ふきさらし湯での特別な夜！

ふきさらし湯の秋まつりでは、17時以降はお祭りタイム！

サウナ好きにはたまらない、巨大うちわでの“〇〇サービス“や、泥パック体験を実施！

さらに、水風呂にはスーパーボールやアヒルがぷかぷか浮かぶ縁日仕様に。

皆さまご参加可能なくじ引きもご用意し、何が当たるかはお楽しみです。

いつものふきさらし湯とはちょっと違う、お祭り気分で湯けむりを味わえる夜をご堪能ください。

■開催概要

【開催日】

2025年10月25日(土)

【営業時間】

7:00～21:00（最終入館20:30）

【料金】

大人（中学生以上）

お風呂入浴券（サウナなし）：900円

サウナ付き入浴券：1,500円

子ども（4歳以上）

500円 ※サウナ利用不可

※イベント中はタトゥー・入れ墨のある方も通常通りご利用いただけます。

【ご来館にあたってのお願い】

・施設周辺には民家が隣接しております。大きな声や騒音など、近隣住民へのご配慮をお願いいたします。

・隣接の駐車場は優先駐車場のため、駿府の工房 匠宿「工房 星と森」隣接の専用駐車場をご利用ください。

・当日は混雑状況により入場制限を設ける場合がございます。空き次第、順番にご案内いたします。なお、状況により途中で受付を終了することがございますのでご了承ください。

■ ふきさらし湯とは

静岡市内で長年愛された温浴施設の梁を受け継ぎ、

匠宿クラフトバレーの地で新たに生まれた「ふきさらし湯」。

自然と調和した、木造手組の丸太工法が生む大空間、

本場フィンランド・HARVIA製ストーブを使ったサウナ、

肌あたりのやさしい美肌軟水。

静かな森の中で、葉のせせらぎや虫の声を聞きながら、

“ただのお風呂”ではない癒しの時間を提供しています。

■ 施設情報

施設名：ふきさらし湯

住所：静岡県静岡市駿河区丸子3288-2

電話番号：050-1721-4014

定休日：毎週火曜日（祝日営業・翌平日休業、その他臨時休業有）

ふきさらし湯公式ホームページ：https://www.fukisarashi-yu.jp

Instagram：https://www.instagram.com/fukisarashi_yu/

LINE公式アカウント：https://lin.ee/g1fDw6m

X：https://x.com/fukisarashi_yu

匠宿クラフトバレー公式ホームページ：https://www.takumishuku-craftvalley.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/takumishuku_craftvalley_