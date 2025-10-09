千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「#Chiba Booster」を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331402&id=bodyimage1】
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、地域特化×インスタグラムで成果を出す、千葉県特化型 Instagram
キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/ ）」を2025年10月9日に公開いたしました。
# Chiba Booster（チバ ブースター）は、地域に根ざした千葉県特化型の Instagram キャンペーンPRサービスで、月間100万インプレッションを超える弊社の「Chiba_travel_media（ https://www.instagram.com/chiba_travel_media/ ）」 にて、貴社をPRします。
# Chiba Booster の3つの特長は以下の通りです。
■特長1：「千葉県特化」×「質の高いフォロワーのアカウント」
・保存率は平均 3.6%（2%を超えると良いコンテンツだと言われます）
■特長2：投稿時間帯・文字配置などの設計も最適化
・SNSのプロによる撮影・編集・投稿設計で“魅力が伝わる”投稿作成が可能
■特長3：中小店舗でも始めやすい価格設計とキャンペーン施策
・ライトプラン、プレミアムプラン（価格等の詳細はサイトをご覧ください）
さらに、1ヶ月後に実績報告もいたします。
・効果測定（30日間の累積データ）
・投稿の保存率・シェア率の共有
・次回以降の改善提案付きレポート
# Chiba Booster は、低コストと高い信頼性を両立した費用対効果に優れた手法として、今すぐ始められる手軽さが特徴で、以下のような事業者様に最適です。
■飲食店・カフェ
写真映えするメニューや店内の魅力を発信
■観光施設・レジャースポット
季節ごとの見どころや体験の魅力訴求
■地域の特産品販売
商品の魅力を視覚的に伝えたい事業者様
■自治体・観光協会
エリアの魅力を集客につなげたい担当者様
■新規オープン店舗
認知拡大と初期集客を図りたい事業者様
また、さらにPR効果を出すために、「クーポン活用+弊社プラン同額割引の特別制度」もございますので、以下より # Chiba Booster の詳細をご覧ください。
URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査/マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、地域特化×インスタグラムで成果を出す、千葉県特化型 Instagram
キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/ ）」を2025年10月9日に公開いたしました。
# Chiba Booster（チバ ブースター）は、地域に根ざした千葉県特化型の Instagram キャンペーンPRサービスで、月間100万インプレッションを超える弊社の「Chiba_travel_media（ https://www.instagram.com/chiba_travel_media/ ）」 にて、貴社をPRします。
# Chiba Booster の3つの特長は以下の通りです。
■特長1：「千葉県特化」×「質の高いフォロワーのアカウント」
・保存率は平均 3.6%（2%を超えると良いコンテンツだと言われます）
■特長2：投稿時間帯・文字配置などの設計も最適化
・SNSのプロによる撮影・編集・投稿設計で“魅力が伝わる”投稿作成が可能
■特長3：中小店舗でも始めやすい価格設計とキャンペーン施策
・ライトプラン、プレミアムプラン（価格等の詳細はサイトをご覧ください）
さらに、1ヶ月後に実績報告もいたします。
・効果測定（30日間の累積データ）
・投稿の保存率・シェア率の共有
・次回以降の改善提案付きレポート
# Chiba Booster は、低コストと高い信頼性を両立した費用対効果に優れた手法として、今すぐ始められる手軽さが特徴で、以下のような事業者様に最適です。
■飲食店・カフェ
写真映えするメニューや店内の魅力を発信
■観光施設・レジャースポット
季節ごとの見どころや体験の魅力訴求
■地域の特産品販売
商品の魅力を視覚的に伝えたい事業者様
■自治体・観光協会
エリアの魅力を集客につなげたい担当者様
■新規オープン店舗
認知拡大と初期集客を図りたい事業者様
また、さらにPR効果を出すために、「クーポン活用+弊社プラン同額割引の特別制度」もございますので、以下より # Chiba Booster の詳細をご覧ください。
URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査/マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
プレスリリース詳細へ