エルフpresents　『真夏のぶちアゲ運動会 ～本気でドッジボールします～』未公開映像含む再編集版の配信決定＆グッズ再販決定！

8月22日(金) に開催し、大盛況で幕を閉じたエルフpresents『真夏のぶちアゲ運動会 ～本気でドッジボールします～』の映像を、再編集版としFANYオンラインにて配信することが決定しました。


本イベントは、YouTubeチャンネル「エルフギャルJAPAN」での大人気企画、「本気のドッジボール大会」から発展し開催されました。今回は女性芸人のみならず、エルフと親交深い芸人たちが参加し、オールスター大会となり大きな反響を呼びました。再編集版では、YouTubeの企画ではなかった男子ドッジボールや王様ドッジの熱戦、そしてリハーサルや舞台裏映像も加えたより臨場感あふれる内容でお届けします。


さらにイベント当日に完売した「みんなへの愛激重Ｔシャツ」や、大好評だった「デコってね！ステッカーシート」ステッカーなどのグッズや、ステッカーや缶バッヂが当たるガチャガチャの再販売も決定しました。また、SNSで話題になった舞台裏に設置していたプリクラをキーホルダーにして販売予定です。ぜひ、配信と一緒にグッズもゲットしてお楽しみください。


10月12日(日)10:00～ 配信チケット販売/10月9日(金)17:00～ グッズ再販を開始いたします。


グッズ詳細





＜販売情報＞


販売開始日時：10月9日(金)17:00～


グッズ販売URL：https://mall.fany.lol/collections/elf(https://mall.fany.lol/collections/elf)



＜金額＞


▼OFFICIAL GOODS


●激きゃわハチマキ：1500円(税込)


●みんなへの愛激重Tシャツ：3000円(税込)


●あの人を応援！青春メガホン：600円(税込)


●デコってね！ステッカーシート：1200円(税込)


●夏だ!！フェイスタオルだ!！：1800円(税込)


●プリアクキー：800円(税込)


▼OFFICIAL GACHA


●女芸人ドッチハイライトステッカー 2枚セット：500円





『真夏のぶちアゲ運動会 ～本気でドッジボールします～』　配信詳細します


【イベント情報】


出演：エルフ、コウノ・オブ・ザ・イヤー、ななまがり、スパイク、ニッポンの社長、ビスケットブラザーズ、しゅんしゅんクリニックP、蛙亭、さや香、コットン、紅しょうが、マユリカ、田津原理音、レインボー、バッテリィズ、カベポスター 永見、オダウエダ、エバース、山崎おしるこ、マリーマリー えびちゃん、おとうふ 武藤バブルス、ヨネダ2000、令和ロマン、おばあちゃん、喫茶ムーン レヲン


主催：吉本興業株式会社



【チケット情報】


FANYチケット：10月12日(日) 10:00～


　　　　　　　　　　　10月19日(日) 12:00


配信期間：10月12日(日) 10:00～


　　　　　　　　　　　10月19日(日) 23:59


チケットURL：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/elf-251012(https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/elf-251012)


※発売日10月12日（日）10:00以降に表示されます


＜料金＞


配信チケット：2,000円





★エルフ告知情報★


11月3日(月・祝)に神奈川・CLUB CITTA’にて開催！「ギャルFES」

【公演情報】


出演：エルフ


＜ネタ出演者＞


さや香、紅しょうが、リンダカラー∞、アイロンヘッド、トニーフランク、


蛙亭、ラニーノーズ、ヨネダ2000、めぞん、かが屋、ほか


＜アーティスト出演者＞


コレサワ、OCTPATH、ほか



日時：11月3日(月・祝) 　


　　　　 開場16:00/開演17:00


会場：CLUB CITTA’


　　（川崎市川崎区小川町5-7）


主催：吉本興業株式会社



【チケット情報】


チケットURL：


https://ticket.fany.lol/event/detail/6793(https://ticket.fany.lol/event/detail/6793)



【料金】


●前売り券


クリアケース・アクスタ付きチケット：10,000円 ※完売


一般席：8,000円


●当日券


一般席：8,500円


※全席スタンディング


※別途、1ドリンク必要です