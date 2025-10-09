株式会社パルコデジタルマーケティング、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社パルコデジタルマーケティング（東京都渋谷区 代表取締役社長 岡田泰宏 、以下パルコデジタルマーケティング）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
パルコデジタルマーケティングは、2000年に株式会社パルコの社内ベンチャーとして創業。全国約500の商業施設を支援しているテクノロジーカンパニーです。Web CMSとグループウェアを一体化したサービス「PICTONA（R）」を主軸とするデジタルマーケティング事業と、デジタルサイネージなど店頭のデジタル活用を支援するDX事業を展開。2024年からは、ESG経営を支援するサービス「wezero（R）」も提供しています。
同社では、プロジェクト損益管理強化のためにシステム導入を検討していました。選定にあたっては、ZAC導入によって上記の課題解決ができるとともに、システム活用による管理制度の向上が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もWebプロモーション業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
