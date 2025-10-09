ソリッドカメラ 屋内用のコンパクトなSIMカメラ「Viewla IPC-09LTE」10月8日（水）発売＆視聴アプリもリニューアル
ソリッド株式会社 カメラ事業部（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：徳岡 達人、以下 ソリッドカメラ）は、2025年10月8日より、屋内用SIMカメラ「Viewla IPC-09LTE」を発売するとともに、視聴アプリをリニューアルいたしました。
本製品は従来の人気モデル「IPC-09シリーズ」と同サイズのコンパクトボディながら、SIM通信に対応し、ネット環境がない場所でも遠隔で映像を確認できます。
Viewla（ビューラ）シリーズとは
カメラ単体で通信が可能な「かんたん設置」「かんたん視聴」が魅力のIPカメラシリーズです。1台の設置からでも費用対効果高くご利用いただけます。店舗などのビジネスシーンを中心に15万台以上の販売実績がございます。
製品特長
1. SIM通信対応
NTTドコモ系、au系のnanoSIMをご使用いただけます。
ネット環境が整っていない場所でも、モバイル通信で接続が可能です。
2.小型ボディで設置かんたん
据え置き・壁／天井にもフィット。見た目すっきりで生活空間にも馴染む。
本体サイズは H116 × W57 × D31mm、重量126g（本体のみ）
3. 双方向音声でコミュニケーションが可能
視聴側はカメラ周囲の音を確認でき、さらにIPカメラ側への声掛け可能。
4. 広角レンズで室内を広くカバー
少ない台数で死角を減らせる。ワンフロアや共用スペースに相性◎。
＜特におすすめのシーン＞
・建設現場の事務所など、インターネット環境が整っていない場所
・高齢のご家族が住むネット未接続の住宅での見守り
・空き家や仮設住宅など、一時的な屋内監視
製品概要
● 製品名：LTE対応ワイドアングルIPカメラ Viewla IPC-09LTE
● 発売開始日：2025年10月8日（水）
● 商品詳細：https://www.solidcamera.net/simcam/ipc-09lte.html
● 仕様書：https://www.solidcamera.net/download/file/Specifications_IPC-09lte.pdf
アプリリニューアルについて
10月8日より、スマートフォンおよびWindows用視聴アプリをリニューアルいたしました。
デザインがシンプルで見やすくなり、より快適にご利用いただけます。
■スマートフォン用アプリ「Viewla」
App StoreまたはGoogle Playストアより、最新バージョンに更新または新規ダウンロードをお願いいたします。
■Windows用アプリは新しく「Viewla PC ＆Player」として登場。
これまでの「CamView＆CamPlay」に変わり、今後はこちらをご利用ください。
■「ViewlaPC＆Player」の特徴
・CamVieｗのカメラリストをそのまま引き継ぎ可能
・今後のアップデートは「ViewlaPC＆Player」にて実施
ダウンロードURL： https://www.solidcamera.net/download/
【高品質なIPカメラと安心サポートのソリッドカメラ】
ソリッドカメラはソリッド株式会社のベンチャー事業として2010年にスタートし、これまでに「Viewla（ビューラ）シリーズ」、「Secula（セキュラ）シリーズ」、回線工事不要の「SIMカメラシリーズ」など25万台を超えるIPカメラを販売してまいりました（2025年5月現在）。
お客様に最上の満足をご提供するために、IPカメラに特化したコールセンターを設け、メーカーである私たち自身が直接サポートを行っています。
さらに、お客様からの10万件を超える貴重なフィードバックをもとに、機能性、使い勝手、そして品質に優れた製品をリーズナブルな価格でご提供できるよう、商品開発に日々励んでおります。
【ソリッド株式会社について】
ソリッドは、あらゆるニーズに応えることのできる「総合商社」です。
社名 ： ソリッド株式会社
本社所在地： 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
代表 ： 代表取締役社長 徳岡 達人
事業内容 ： 輸出商社、通信部材・機器販売、セキュリティ機器販売、
通信事業、アプリケーション開発、クラウドソリューション開発
設立 ： 1971年（昭和46年）6月
HP ： https://solid-corp.com/
