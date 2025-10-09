【無料オンラインセミナー】CVR 2倍を実現した「 SwiPage（スワイページ）」 事例公開セミナー ～実際の導入事例でわかる、CVR 改善の具体的ステップ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331316&id=bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2025年10月16日（木）15:00より、オンラインセミナーを開催いたします。
■お申込みはこちら（無料）：
https://form.glad-cube.com/form/sitest20251016
■セミナー概要
成果につながる LP 改善を実現するスワイプ型ソリューション「 SwiPage（スワイページ）」。
本セミナーでは、実際に SwiPage を導入し CVR を2倍に改善した事例を中心に、具体的な活用方法と成果が出たポイントを余すことなくご紹介いたします。
・なぜ従来型の縦長 LP では成果が頭打ちになるのか
・スワイプ型 LP を導入した企業が得た成果とは
・AB テストやヒートマップを用いた改善の進め方
・実際に成果を出すための運用のコツ
■こんな方にオススメ
・LP からのコンバージョンをもっと増やしたい方
・AB テストや改善施策がうまく回っていない方
・成果につながる新しい LP の形を探している方
■オンラインセミナーで学べる内容
・従来の縦長 LP とスワイプ型 LP の成果の違い
・実際に CVR が2倍に改善した事例の詳細と成功要因
・成果が出るスワイプ型 LP の設計ポイント
・すぐに取り入れられる改善の具体的アクション
■オンラインセミナーの内容・スピーカー紹介
CVR 2倍を実現した SwiPage 事例公開セミナー
～実際の導入事例でわかる、CVR 改善の具体的ステップ～
成果につながる LP 改善をサポートする スワイプ型ソリューション「 SwiPage 」。
本セミナーでは、SwiPage を導入した企業の CVR を2倍に改善した実例をもとに
現場で役立つノウハウや CVR 向上を目的としてスワイプ LP 設計をわかりやすく解説いたします。
SwiPage を使った具体的な改善事例を知りたい方におすすめのセミナーです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331316&id=bodyimage2】
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部 マーケティング DX 事業部
SaaS チーム
和木 一広
自社プロダクトの開発・運営や、フィットネスジムの FC 事業における加盟店開拓・出店戦略の策定など、幅広い業務経験を経てグラッドキューブに参画。
現在は「 SiTest 」や「 SwiPage 」のフィールドセールスを担当し、商談創出やアウトバウンド業務にも従事。
“ツールベンダー” にとどまらず、「これまでにない顧客体験」や「ワクワクする仕組みづくり」を提供することを信条とし、顧客とチームの “幸せの総量” を最大化することをミッションとして活動しています。
■セミナー概要
会場 ：Zoom にて開催いたします。
接続方法は自動返信メールにてお知らせいたします。
日時 ：2025年10月16日（木） 15:00 - 16:00
参加費 ：無料
定員 ：100名
注意事項：
※ 定員に達し次第終了となります。複数名でお申込みをいただいている場合はご調整させていただく場合がございます。
※ プログラム内容は変更となる場合がございます。
※ 同業他社の方は参加をご遠慮いただく場合がございます。
※参加は申込者本人に限ります。複数人での参加をご希望の場合はお申込みフォームの備考欄にご記載下さい。
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX 開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
プレスリリース詳細へ