スマートテクノロジーと持続可能な建物の需要の高まりにより、世界の商業用HVAC市場は2033年までに1,205億9000万米ドルに達すると予測される
世界の商業用HVAC（暖房・換気・空調）市場は、著しい成長が見込まれており、2024年の627.9億米ドルから2033年には1205.9億米ドルに拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）7.52%に相当します。この成長は、エネルギー効率、室内空気質、そしてインテリジェントビルシステムなど、世界のインフラ整備における優先事項の根本的な変化を反映しています。
スマートインフラとエネルギー効率が世界のHVAC需要を牽引
商業用HVACは、スマートビルディングやグリーンインフラの重要な構成要素として、ますます注目を集めています。世界各国政府や企業がエネルギー効率の高い建物の導入を推進する中で、HVACシステムはこの移行の中心的な役割を担っています。IoT、AI、機械学習を活用したスマートHVACソリューションは、リアルタイム監視、自動的な環境制御、予測保守などを可能にし、大幅なコスト削減と環境負荷の低減を実現します。
オフィスビル、病院、ホテル、商業施設、データセンター、教育施設などの商業施設におけるスマートHVACシステムへの需要の高まりは、市場の成長を加速させると予想されます。これらの施設は、最小限のエネルギー消費で最適な室内環境を維持できる、デジタル接続型でセンサーを活用したシステムへの移行を急速に進めています。
環境規制がイノベーションと改修プロジェクトを促進
特に欧州、北米、アジアの一部地域では、厳しい環境規制やエネルギー効率に関する義務付けが、古いHVACシステムを最新の環境に優しいシステムに置き換えることを企業に促しています。ネットゼロ排出量、グリーンビルディング、LEED認証への取り組みは、エネルギー効率の高い冷暖房システムの導入をさらに加速させています。
さらに、先進国における多くの老朽化した商業施設では、大規模なHVAC改修プロジェクトが進められており、市場収益に大きく貢献しています。持続可能な建築やHVACの改修に対する政府の補助金制度の拡充も、需要拡大に寄与しています。
新興国における商業建設ブームが市場拡大を後押し
インド、中国、ブラジル、東南アジア諸国などの新興国における急速な都市化は、商業建設活動の急増をもたらしています。これらの地域におけるスマートシティ、テクノロジーパーク、観光・宿泊施設、空港、医療施設の開発は、商業用HVACシステムに対する堅調な需要を生み出しています。
人流の多い商業施設において、快適な温度環境、質の高い室内空気、そして効率的な運用を確保する必要性は、インフラ計画と投資においてHVACソリューションを重要な要素としています。 HVACシステムの電動化と脱炭素化への移行
包括的な脱炭素化戦略の一環として、商業用HVAC市場では、電気式ヒートポンプやVRF（可変冷媒流量）技術など、電動化システムへの移行が急速に進んでいます。これらのシステムは、優れたエネルギー効率、低炭素排出量、そして太陽光発電や地熱エネルギーなどの再生可能エネルギーとの互換性といったメリットを提供します。
キガリ改正議定書などの国際環境条約に準拠した低GWP（地球温暖化係数）冷媒の登場は、HVAC機器メーカーが製品ラインナップの革新や環境に優しい冷媒技術の採用を加速させる要因にもなっています。
