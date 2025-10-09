「噛む美容習慣」ブレスクリア beauty+、巨峰味を新発売

凸版クリエイティブパートナーズ株式会社

凸版クリエイティブパートナーズ株式会社（本社：東京都中央区）は、タブレット型口臭ケア製品「ブレスクリア beauty+」の新フレーバー『巨峰』を2025年9月中旬より店頭およびAmazonにて販売開始したことをお知らせいたします。



商品ページ（Amazon）：https://amzn.asia/d/3TTBF9s

ブレスクリアbeauty+『巨峰』 商品概要

ブレスクリアbeauty+のラインナップとして登場したのは、新フレーバー『巨峰』です。噛んだ瞬間、お口の隅々まで口臭抑制成分が広がり、フレッシュな巨峰の風味とともに口中をリフレッシュします。



本品にはセラミドやコラーゲン、ビタミンを配合し、天然由来のゲッケイジュ葉濃縮エキスをふんだんに使用。噛むだけで息スッキリ、美容成分チャージも可能な一石二鳥のケアを実現します。

【商品情報】

商品名：ブレスクリア beauty+ 巨峰味（50粒入り）

店頭での取扱：2025年9月上旬より順次開始

内容量：17.5g（350mg × 50粒）

主要成分：セラミド、コラーゲンペプチドなど

希望小売価格：税込653円

取扱店：全国のドラッグストア・Amazon（https://amzn.asia/d/3TTBF9s）

「噛む美容習慣」で無理なくキレイに

ブレスクリア beauty+ は、日常的な口臭ケアをしながら美容成分を取り入れられるタブレット型口臭ケア製品です。仕事や家事などで忙しい日々にも、合間で無理なく続けられる「ながら美容」で、毎日のオーラルケアを美容習慣へとアップデートします。



本品を噛んでいただくだけで、口臭ケアついでに不足しがちな各種美容成分をチャージ。仕事や家事の合間、外出先などで気軽にお使いいただける、現代人のライフスタイルに寄りそった商品です。



美容活動の「ギャップ」を埋めるために

現代人にとって、美容活動に取り組む時間や手間をかけたくないと考えるのは、自然なことだといえるでしょう。



30代女性に対して行った調査では、美容に対して「とても関心がある」「関心がある」と回答した方が93%にものぼった*一方で、日々の基礎的なスキンケア以外に美容活動ができていると回答した方は全体の23.8%**。美容に対する意識と実態の乖離があることが分かりました。



また、当社が実施した「栄養摂取の実態とビタミンC」に関する調査では、全国20～50代の男女を対象に、「食事だけで必要な栄養素をすべて摂れていない」と感じる人が70％以上という結果が出ています***。



中でも約8割の人が「不足している栄養素を補うための成分」としてビタミンを選び、現代人の健康・美容の維持において、中でもビタミンCを手軽に補給できる商品が切望されていることが明らかになりました。



こうした美意識・健康意識の高さと続けやすさの間にあるギャップを埋めるため、当社はブレスクリア beauty+の開発および新フレーバー追加に至っています。



*メンズダビデクリニック監修「美容意識に関する調査アンケート」結果（調査期間：2022年4月18日～20日、20～50代男女300名対象）

**当社調べ 30代女性500名を対象としたアンケート調査（2025年10月6日）

***凸版クリエイティブパートナーズ株式会社「栄養摂取の実態とビタミンCに関する調査」結果（2022年9月21日発表、全国20～50代男女対象）

会社情報

会社：凸版クリエイティブパートナーズ株式会社

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座１-22-11銀座大竹ビジデンス2F

問い合わせ先 ： karadaomoi@to-cp.co.jp