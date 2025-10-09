世界を目指すアスリートを応援する「SENOBIRU」が、B.LEAGUE 三遠ネオフェニックスと「オフィシャルパートナーおよびオフィシャルサプライヤー契約」を締結

株式会社エメトレ

世界を目指すアスリートを応援するサプリメントブランド「SENOBIRU（セノビル）」を展開する株式会社エメトレは、男子プロバスケットボールリーグ・B.LEAGUE（B1）所属の三遠ネオフェニックスと2025年10月6日付でオフィシャルパートナーおよびオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。

愛知県東三河から静岡県西部にまたがる「三遠地域」を拠点に活動する三遠ネオフェニックスは、2023-24、2024-25シーズンと2年連続でB1・中地区優勝を果たした強豪チームです。日本代表選手も多数輩出し、国内屈指の実力を誇ります。

企業理念に「100年さきの笑顔のために」、経営理念に「三遠地域を笑顔で活力ある街に！」を掲げ、ユース世代の育成や地域社会への貢献にも積極的に取り組んでいます。未来のトップアスリートを輩出し、地域の子どもたちに夢を届けるその姿勢は、「成長期を支え、夢を追いかける子どもたちを応援する」というSENOBIRUの理念と深く重なります。こうした想いの一致から、今回のパートナーシップの締結に至りました。

【株式会社エメトレ 代表取締役社長 千明哲治コメント】

このたび、歴史と熱意あふれる三遠ネオフェニックスとパートナーシップ契約を締結できたことを大変光栄に思います。

セノビルは、成長期の子どもたちをサポートし、夢に挑戦する姿を応援したいという想いから誕生しました。三遠ネオフェニックスの「地域とともに成長する」という姿勢や、ユース世代の育成への取り組みは、まさに私たちの理念と重なります。

今回のパートナーシップを通じ、ユースチームの選手たちが健やかに成長し、将来のトップアスリートや世界で活躍する選手へ羽ばたけるよう、栄養面からしっかりサポートしてまいります。また、アカデミーコーチによるバスケットボールクリニックを通じて、地域の子どもたちが夢や挑戦する気持ちを育む機会も創出していきます。

◆今後の取り組み

2025-26シーズンのオフィシャルサプライヤー契約を通じて、ユース選手には成長期サポートサプリメント「DR.SENOBIRU」と、運動時のエネルギー補給のための「セノビルエナジージェル」を提供。さらに、三遠ネオフェニックスのアカデミーコーチによる「バスケットボールクリニック」を地域で開催し、次世代を担う子どもたちが“夢を持ち、挑戦し続ける力”を育むきっかけを創出してまいります。

本取り組みにより、トップチームの活躍とユース育成、そして地域社会とのつながりをさらに強め、バスケットボールを核とした新たな地域価値を生み出すことを目指します。

◆提供商品について

・DR.SENOBIRU（ドクターセノビル）

成長期のお子さまの体づくりや、スポーツをする上で欠かせないアミノ酸「アルギニン」を1袋あたり2,500mg配合し、1日2袋摂取することで1日あたり5,000mgのアルギニンを摂取できる成長期応援サプリメントです。国際的なアンチ・ドーピング認証プログラム「インフォームドチョイス」を取得しており、ジュニアアスリートのみならず、世界大会に出場する日本代表選手や、プロリーグで活躍するトップアスリートも安心してお飲みいただけます。

商品名：DR.SENOBIRU（ドクターセノビル）

内容量：7g×60袋

味：グレープフルーツ・パイン・マスカット

URL：https://senobiru-shop.jp/pressnsdsis

・SENOBIRU ENERGY GEL（セノビルエナジージェル）

1包で120kcalのエネルギー補給ができ、トップアスリート注目のアミノ酸「アルギニン」を2,500mg配合しています。アルギニンと相性抜群のスーパーアミノ酸「シトルリン」300mg、運動に必要なエネルギーを効率的に作り出す「クエン酸」2,100mg、足つり対策としてかかせない「マグネシウム」を50mg、そしてビタミンも豊富に配合しています。アルギニンに加え、良質なサポート成分をプラスし、最高のパフォーマンスを引き出します。 また、本製品も国際的なアンチ・ドーピング認証プログラム「インフォームドスポーツ」を取得しており、日本代表選手をはじめとするトップアスリートにもご愛用いただいております。

商品名：セノビルエナジージェル

内容量：41g×12包

味：アップル味

URL：https://senobiru-shop.jp/pressngegep

三遠ネオフェニックスについて

三遠ネオフェニックスは、1965年に創設され、愛知県東三河から静岡県西部にまたがる「三遠地域」を拠点に活動する歴史と伝統のあるプロバスケットボールクラブです。2023-24、2024-25シーズンには、2年連続でB1・中地区優勝を果たし、日本代表（候補）選手も多数輩出。2025-26シーズンでのリーグ優勝を目指しています。

また、企業理念に「100年さきの笑顔のために」、経営理念に「三遠地域を笑顔で活力ある街に！」を掲げ、地域の子どもたちに夢を届ける活動を展開しています。

ユース年代の育成にも積極的に取り組んでおり、将来のトップチーム選手や日本代表選手の輩出を目標としています。U15では基礎技術やフィジカル、戦術理解をバランスよく身につける環境を整備し、U18では技術・知識をさらに磨きながら、選手個々の特性を活かす指導を実施しています。

また、地域の子どもたちを対象としたバスケットボールスクールやクリニックも定期的に開催し、スポーツを通じた人材育成や地域貢献にも力を入れています。

SENOBIRUについて

SENOBIRUでは、アスリートを支えるサプリメントの提供にとどまらず、スポーツ界の発展に貢献する多角的な取り組みを展開しています。YouTubeチャンネル「To be Stronger」では、ジュニアアスリートの成長を支援するコンテンツを拡充し、競技力向上に役立つ情報を発信。また、「チームセノビル」を通じた未来のプロアスリート支援プログラムを強化し、スポーツ選手の育成環境を整えてまいります。

今後もSENOBIRUでは、アスリートがパフォーマンスを最大限に発揮できる環境づくりを目指し、さらなる挑戦を続けてまいります。

公式サイト：https://senobiru.com/

Instagram：https://www.instagram.com/senobiru/

X：https://x.com/senobiru1

YouTube：https://www.youtube.com/c/TobeStronger

株式会社エメトレについて

社名 ：株式会社エメトレ

所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー4階

代表者 ：代表取締役 千明 哲治

設立 ：2014年2月

資本金 ：999万円

事業内容：サプリメントの企画・開発・販売、Web・動画メディアの制作・運営

会社HP：https://emetore.jp/

主力製品：DR.SENOBIRU（ドクターセノビル）、

SENOBIRU ENERGY GEL（セノビルエナジージェル）