男の子も女の子も楽しめる参加型イベントが誰でも手軽に開催できる『お菓子にお絵描きプリントキット』レンタル開始！

■イベントキット概要

株式会社SO-KEN

タブレットとタッチペンで参加者がメッセージやイラストを描き、その場で作品がクッキーやラテにプリントされる楽しい体験コーナーを実現できるイベントキットです。

■イベント運営の流れ

タブレットで作品を作り / タブレットをスタッフへ / 参加者へお菓子を渡し / 参加者がお菓子をセット / スタッフがプリント / 出来上がり

STEP1.参加者にその場で作品を作っていただき完成した時にタブレットを受け取ります。

STEP2.参加者にクッキーやラテを渡した後、参加者自身に所定の位置へおいていただき、あとはスタッフがプリントするだけ。

■イベントキットの仕様

インターネット環境が不要です１.お絵描きパック

「基本セット一式」に「お絵描きアプリがインストールされたタブレット」が1台付属します。イベントに合わせた収録スタンプ（画像）をお選びいただけます。

インターネット環境が必要です２.推し活写真転送パック

「基本セット一式」にデータ転送用のQRリーダーが1台付属します。その場でお客様にデータをアップロードしていただき、そのデータをプリントするイベントキットのレンタルプランです。

■価格

１.お絵描きパック[表1: https://prtimes.jp/data/corp/66706/table/20_1_cb33af99514ce69822b7eacade45764c.jpg?v=202510091058 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/66706/table/20_2_1098eeb83e43740ac095c912fdf87c95.jpg?v=202510091058 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/66706/table/20_3_43987932e86a5d2b644496d88ab98ac3.jpg?v=202510091058 ]

※データ転送用USBケーブルが1本付属します。※送料は含まれません。※税込み、2025年10月現在時点の価格です。

２.推し写真転送パック[表4: https://prtimes.jp/data/corp/66706/table/20_4_fe36fb46a6d65c91070e6e5621fa2054.jpg?v=202510091058 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/66706/table/20_5_d4113a5995646c36671dd510f3e6325f.jpg?v=202510091058 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/66706/table/20_6_341f2e2ad9d991518dcda330fffb3c6c.jpg?v=202510091058 ]

※送料は含まれません。※価格は税込みです。

※税込み、2025年10月現在時点の価格です。

■イベント実証実験

お菓子にプリントするデザインを描いて・作って創作意欲を高めます！

その場でプリントされてその場で完成。オリジナルクッキーができあがります。

楽しい笑顔！！すてきな笑顔！！かわいい笑顔！！うれしい笑顔！！よろこぶ笑顔！！

■この様なイベントに最適です

ハロウィンやクリスマス、バレンタインや母の日、父の日、敬老の日等に紐づけた開催が可能です。

A.集客イベント、季節イベント

ショッピングモール、住宅展示場、カーディーラー、生命保険会社、工場見学

B. 福利厚生イベント、地域イベント

市民活動センター、ファミリーデー、子供会、ワークショップ

■ウェブサイト

https://www.foodevent.jp/

お問い合わせ先

企業名：株式会社SO-KEN

TEL：072-726-8266

Email：nfo@trickprint.com