新米の季節に味わう宮城の魅力 人気おにぎり店が延べ26店舗大集合 「みやぎ おにぎりフェスタ」仙台泉アウトレットで今年も開催
仙台泉プレミアム・アウトレット（所在地：宮城県仙台市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）では、宮城県内のおにぎり店を中心とした延べ26店舗が集まる「みやぎ おにぎりフェスタ2025秋」を、2025年10月25日（土）・26日（日）の2日間開催します。
宮城県は、「ひとめぼれ」「ササニシキ」「だて正夢」「金のいぶき」など全国的に知られる銘柄米を生産する日本屈指の米どころです。「みやぎ おにぎりフェスタ」は、宮城のお米をもっとおいしく、もっとたくさんの人に食べてほしいとの想いから企画したイベントで、2024年の6月に、県内初（※）のおにぎりの合同販売会として開催し、今回で3回目の開催となります。回を重ねるごとに県内外から多くの方が訪れ、地域での注目度も高まり、今回は出店店舗数もさらに拡大。初参加店舗を含む県内の人気おにぎり店が、新米の季節に一堂に会し、地域で愛される名店のおにぎりを食べ比べできる贅沢な機会です。
※：みやぎ おにぎりフェスタ実行委員会調べ
名店のおにぎりを食べ比べできる
過去開催時の様子
また、宮城・東北のおいしいものをお届けする「地場産品マーケット」も開催し、宮城の豊かな食の魅力を一度に体験いただけます。さらに、宮城米キャンペーンキャラクターや観光PRキャラクター「むすび丸」によるキャラクターグリーティング、年間2,000個のおにぎりを食べ歩くおにぎりタレント・黒井悠未さんによる1日店長や食べ比べトーク、新企画「米ガチャ」など、来場者も参加して楽しめる体験型コンテンツも充実しています。
みやぎライシーアンバサダー
新企画「米ガチャ」イメージ
そのほか、キッチンカーグルメ選手権でグランプリ（金賞）を2年連続受賞した里芋専門店・さといもや さとう農園のいも煮キッチンカー「いも煮ジャパン」が、イベント期間の2日間限定で再登場します。専門店ならではのとろっとした里芋と国産牛などを使用した濃厚でしっかりした旨味が味わえる「山形名物いも煮」を、おにぎりと共にぜひご堪能ください。
イベント開催日の仙台泉プレミアム・アウトレットは、レトロアメリカ風の看板デザインを取り入れたハロウィーン装飾で彩られ、ポップで楽しいハロウィーンの季節を演出しています。秋のアウトレットショッピングとともに、宮城のお米を使った自慢のおにぎりとの出会いを、ぜひご家族やご友人とお楽しみください。
◆「みやぎ おにぎりフェスタ2025秋」概要
※天候により、イベント開催内容が変更・中止となる場合があります。最新情報はWEBサイトをご確認ください。
・開催日時：2025年10月25日（土）、26日（日）各日10：00～15：00 ※各店、売り切れ次第終了
・開催場所：仙台泉プレミアム・アウトレット 1F 屋外スペース
・主催：みやぎ おにぎりフェスタ実行委員会
・特別協賛：仙台泉プレミアム・アウトレット
・協力：宮城米マーケティング推進機構
・後援：宮城県、東北放送、仙台放送、宮城テレビ放送、東日本放送、エフエム仙台
・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/events/news2492.html
イベント詳細
◆人気のおにぎり店が大集合！合同販売会
宮城県内のおにぎりを扱う人気店が延べ26店舗出店！
宮城県産のお米を使用した、自慢のおいしさを食べ比べできる贅沢なチャンスです。
<出店店舗詳細>
【初出店】一穂
加美町産新米と七ヶ浜産海苔にこだわり、具材も余計なものは使わない安心の手作り。ひとくち食べればふんわり、ほどけるようなやさしいおむすびです。
所在地：仙台市青葉区昭和町3-23
出店日：10/25（土）・26（日）
【初出店】ウジエスーパー吉岡店
話題のこだわりおにぎり「YOSHIだま」は、宮城県産ひとめぼれをふっくら炊き上げ、具材との相性バツグン。 インパクト大の見た目!握りこぶし大のボリューム感！
所在地：黒川郡大和町吉岡まほろば1-5-8
出店日：10/25（土）・26（日）
ばぁばのおにぎり屋
宮城県産「ササニシキ」を高火力で一気に炊き上げ、ふっくら握った「ばぁば」こだわりのおにぎりを宮城県石巻産の上級海苔、厳選された具材とともに！
所在地：キッチンカーで移動販売
出店日：10/25（土）・26（日）
和ベーカリー＆フルーツ大福 七曜星
パン屋さんが作る本気のおむすび！お肉で包み特製のタレで焼き上げた肉巻きおにぎりと仙台味噌を使用した味噌焼きおにぎりは七曜星オリジナルの人気商品！
所在地：宮城県仙台市若林区東七番丁22
出店日：10/25（土）・26（日）
間宮商店
創業58年、老舗干物メーカー「間宮商店」の「うみおむすび」。目利きで仕入れた魚を厳選し、宮城県産ササニシキでふっくらと結んだ逸品。魚具材は切身とほぐし身の2段構え！魚とお米のバランスを堪能して。
所在地：宮城県塩竈市新浜町1丁目21-8
出店日：10/25（土）・26（日）
くりはらおむすび
栗原産のひとめぼれを使用。ふっくら甘く、冷めてもおいしいおむすびです。具材も栗原産にこだわり、まいたけや漢方三元豚など地元の味をぎゅっと包みました。
所在地：キッチンカーで移動販売
出店日：10/25（土）・26（日）
まるかわや（むすび亭おとわ）
地元柴田町産のつや姫を使用。人気No.1の肉そぼろと卵焼き、仙台麩を使用した"たぬきむすび"など30種以上あるメニューから厳選おむすびを揃えてお待ちしています。
所在地：柴田郡柴田町船岡中央2丁目217-3
出店日：10/25（土）・26（日）
焼むすび ひよこ亭
外は香ばしく、中はふんわりとした食感が楽しめる親子3代で営む焼きむすび専門店。東北産豚肉の厚切りチャーシュー入りで、ボリューム満点の美味しさ！
所在地：仙台市青葉区支倉町3-43遠藤ビル1F
出店日：10/25（土）・26（日）
田中百貨店（タナカデパート）
人気居酒屋『田中デパート』が出店！好評の炭焼き特製醤油おにぎりは香ばしい香りとカリッと食感がたまらない。他、新米おにぎり、ロールケーキおにぎり？！も。
所在地：仙台市泉区泉ケ丘5丁目26-14
出店日：10/25（土）・26（日）
銀結び富谷店
女川の養殖ブランド鮭「銀王」専門店。メディアでも紹介されたおにぎりドッグと、鮭専門店ならではの絶品鮭フレークを使用したおにぎりが味わえます！
所在地：富谷市日吉台3丁目9-10
出店日：10/25（土）・26（日）
おにぎり 寿司 華吹（はなかぜ）
宮城県産「ササニシキ」、塩釜の藻塩など厳選素材を使い、元寿司職人が腕をふるうおにぎり。定番から変わり種まで創意工夫を凝らしたおにぎりをご賞味ください。
所在地：塩釜市藤倉2丁目7-2
出店日：10/25（土）・26（日）
おにぎり屋
アメリカ、イタリア、東京で修行したシェフが創作する、ゴルゴンゾーラ、鯖とマヨネーズ、カキフライ、エビフライ、爆弾、鶏そぼろの月見、生ハムとパルミジャーノ、海老マヨなどの、独創的なおにぎり具材が登場！
所在地：石巻市真野 国道398号線沿い等に定期出店
出店日：10/25（土）
【初出店】仙台おにぎり屋 織はや
東北の豊かな大地と清らかな水で育まれたブランド米、宮城県産「伊達の旨塩」、「小野徳 金印海苔」を使用。「シンプルだけど贅沢」な一口を、ぜひ！
所在地：仙台市青葉区一番町1-11-23
出店日：10/26（日）
おにぎりとひとsakura
「おにぎりの母」佐藤初女さんの想いを繋ぎ、宮城の食材をメインに一口食べたらまた食べたくなる幸せなおにぎりを心を込めてお届けします。
所在地：仙台市泉区泉中央1-18-17
出店日：10/26（日）
鳴子の米プロジェクト むすびや
冷めても美味しい、もっちりとした食感が魅力の希少米「ゆきむすび」のおにぎり。「一粒に込められた奇跡の味」をぜひこの機会にご賞味ください！
所在地：宮城県大崎市鳴子温泉星沼77-84
出店日：10/26（日）※11:00～
◆地場産品マーケット
ごはんに相性のよい加工品やお菓子など地域の美味しさをお届けします。
<出店店舗詳細>
古今東北
震災復興と地域復興応援に賛同する人々の思いと時を超えたおいしさを伝えるブランドです。おすすめ人気商品を多数取り揃えています。
◆新企画「米ガチャ」
「おにぎりフェスタ」オリジナルデザインの「お米ガチャカプセル」が初登場。宮城米やお買い物券などが当たります。楽しみながらお米銘柄の魅力に出会えるチャンスです。
・開催日時：2025年10月25日（土）、26日（日）10：30～15：00
・開催場所：1F フレッシュネスバーガー前スペース 特設会場
・参加条件：「みやぎおにぎりフェスタ」の各店でお買い物をされた購入証明と仙台泉プレミアム・アウトレット内店舗で3,000円以上お買い上げされたレシート（税込、合算可）、2種類を特設に会場へご持参された方。
・景品例：宮城米（ひとめぼれ・ササニシキ・だて正夢・金のいぶき）各5kg / 各2kg / 各1合、
仙台泉プレミアム・アウトレットお買い物券（500円）など
※お一人様につき1回。
※景品に限りがあるため、予定より早く終了する場合がございます。
「米ガチャ」イメージ
◆キャラクターグリーティング
地元の人気のキャラクターが場内を歩きながらイベントを盛り上げます。キャラクターとの記念写真も撮影いただけます。
・日時：2025年10月25日（土）、26日（日）１.11：30～ ２.13：30～ ※各20分程度
・出演：宮城米キャンペーンキャラクター みやぎライシーアンバサダー
仙台・宮城観光PRキャラクター むすび丸
宮城米キャンペーンキャラクター みやぎライシーアンバサダー
仙台・宮城観光PRキャラクター むすび丸
◆おにぎりタレント・黒井悠未さんによる1日店長や撮影会
自他共に認めるおにぎりマニアであり、おにぎりタレントとしても活躍中の黒井悠未さんが登場。おにぎり販売エリアでの1日店長や、黒井さんセレクト推しおにぎりのお渡し会などでイベントを盛り上げます！
・日時：2025年10月25日（土）10：00～15：00
おにぎりタレント・黒井悠未さん
年間2000個のおにぎりを食べ歩くおにぎりタレント
1999年生まれ・東京都出身。映画や舞台、CM等で活躍する女優・タレント。
おにぎりが大好きな、自他共に認めるおにぎりマニアであり、おにぎりタレントとしても活躍中。「お米の魅力を世界に発信！」をテーマに、おにぎりソムリエ・364日着物女子としてSNSなどを通じて情報発信しています。英語も堪能。おにぎり好きが高じて「ヒルナンデス！」をはじめとした各種メディアにも出演。
【キッチンカーグルメ選手権グランプリ受賞の「いも煮ジャパン」も出店】
キッチンカーグルメ選手権でグランプリ（金賞）を2年連続受賞した、里芋専門店・さといもや さとう農園の芋煮キッチンカー「芋煮ジャパン」が、仙台泉プレミアム・アウトレットに期間限定で再登場します。農薬や化学調味料を使わず育てた専門店ならではのとろっとした里芋と、国産牛などを使用した濃厚な旨味が特長の「山形名物いも煮」をぜひご堪能ください。おにぎりとの相性も抜群で、秋の味覚を存分にお楽しみいただけます。
・日時：2025年10月25日（土）、26日（日）10：00～15：00
・出店場所：P3平面駐車場 東側一部エリア
・販売内容：
１.山形名物 いも煮（レギュラーサイズ\800、ハーフサイズ\500）
２.山形県産つや姫の塩むすび \200
３.芋煮のタレ160ml \400
４.さといもめん180g \400
イメージ
【仙台泉プレミアム・アウトレット 施設概要】
国内外の著名ブランドが約80店舗揃うアウトレット。2層構造のアメリカ東北部の街並みをイメージした施設で、四季を彩る自然を感じながらアウトレットショッピングをお楽しみいただけます。
・所在地：〒981-3297 宮城県仙台市泉区寺岡 6-1-1
・営業時間：10:00～20:00 ※季節により異なります
・WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi