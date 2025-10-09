大阪文化服装学院でキャリアセミナーを開催 学生約150名が参加 将来を考えるきっかけに

株式会社READY TO FASHION

ファッション業界に特化した求人プラットフォームを運営する株式会社READY TO FASHION（本社：東京都港区 / 代表取締役：高野聡司）は、2025年9月12日（金）、大阪文化服装学院にて27卒の学生を対象にキャリアセミナー「～「ありのまま」と「何者か」の葛藤を乗り越えるキャリア術～」を実施。ファッション・クリエイター学科、ファッション・ビジネス学科、スタイリスト学科から約150名が参加し、多くの学生が将来を前向きに考えるきっかけを得ました。

開催の背景

学生がキャリアを考える上で重要なのは「自分に合った選択肢を知ること」。

今回のセミナーは、ファッション業界を志す学生が視野を広げ、将来をより具体的に描くきっかけを提供することを目的に実施しました。

講師の声

ファッション業界の未来を担う学生が、自分らしさを発揮しながら輝けるようにサポートすることは、業界最大級の採用支援サービスを展開する私たちの役割です。

今回のキャリアセミナーは、従来にないアプローチを取り入れ、学生の可能性を広げる機会となりました。

日本には世界に誇る「ファッション大国」となるポテンシャルがあります。その実現には行政・企業・教育機関のさらなる連携が不可欠です。私たちは共に未来を描き、創るパートナーを募集中です。未来を担う学生のために、新しい挑戦を仕掛けましょう。

学生の声

- 何者かになりたいのか、ありのままの自分になりたいのかというのが講義全体のテーマで、本当になりたいものを考える良い機会だったと思います。この授業でどちらの選択肢を取るか自分の中でじっくり考えることができました。- 就職に対する意識が前よりも高くなり、少しずつ自分の将来について考えていきたいと思いました。- 自己分析(ワーク)を通して、自分自身と将来像をかつてない新たな角度から再認識でき、社会へ出る前の第一歩にして、最も根本的なステップを踏み出せた。- もっと硬い感じの講義だと思ったけど楽しい講義で聞いてて面白かった。- 講義を通して自己分析の大切さに気づいた- 自分の軸となる価値観を考える機会になった- 企業選びに苦戦していましたが、自己理解が深まり、より自分にあった就職先や働き方を明確にすることができた

職員の声

本セミナーは、単なる「業界研究」にとどまらず、「求職者優位」の採用市況において、自分らしいキャリアを主体的に選択するための思考法を学ぶという、大変ユニークで有意義なアプローチが特徴的でした。

企画段階から綿密なミーティングを重ね、その都度的確に内容をアップデートいただいたことで、質の高いプログラムとなりました。

また、参加型ワークショップ形式で実施され、学生を引き込む工夫も非常に巧みで、学びの多いセミナーとなりました。

職員アンケート

- 「ありのままでいたい」と「何者かになりたい」というワードは、よく学生から聞くワードなので、リアリティがあって、わかりやすくて良かったです。- 出席率も高く、どの学生も真剣に聞いていた。就活に対して学生が前向きになることができ、とても良い機会であったと思う。- 学生にとっては、就職活動に向けて良い刺激になったようです。

ワークについては初めての経験だったこともあり、理解に少し時間がかかっていた様子が見られました。今回の講義をきっかけに、学生一人ひとりが【マインドセットの確立】へとつなげていってくれることを期待しています。

今後の展望

セミナーで得た気づきを日常に活かせるよう、LINEでの情報発信や相談受付を通じて継続的にサポートしていきます。さらに、学生と企業をつなぐ合同説明会を開催し、キャリア形成を後押しする場を広げてまいります。

■大阪文化服装学院（ヴォートレイル ファッション アカデミー）

創立78年の歴史を持つ、西日本最大級のファッション専門学校。「ファッションで社会に貢献する」という経営方針のもと、近年は海外のファッションスクールとの連携を高め、国際的に活躍できる人材の育成に注力。また、世界的にDXへのニーズが高まるなか、デジタルコンテンツへの投資も積極的に行い、「国際感覚」と「デジタルスキル」を融合し、新たな価値を生み出す創造力を養成している。「日本で最も高い成果をあげ、アジアを牽引する発信力を持ち、世界から信頼されるファッション教育機関であり続ける」ことをビジョンに掲げている。

2025年に発表された、繊研新聞主催「第2回ファッションスクールアワード」では「大賞」に選出。全国1位にランキングされている。

2026年4月 「ヴォートレイル ファッション アカデミー 」に校名変更予定

学校法人ミクニ学園 大阪文化服装学院

所在地：大阪市淀川区三国本町3丁目35-8

理事長：豊田 晃敏

TEL：06-6392-4371 / FAX：06-6391-5600

READY TO FASHIONについて

READY TO FASHIONは、ファッション・アパレル業界特化の求人サービスとして2017年にサービスを開始し、累計1,500社以上の企業に導入・活用いただいております。

アパレル小売企業だけでなく、ファッションテック、ものづくり、メディアなど幅広い企業とスカウトなどを通じダイレクトに繋がることができる求人サイトです。

また、登録ユーザーは独自のWEBプロフィール（履歴書）を登録でき、好きなブランドやインスタグラム連携、スキルなどを通じて、自身のファッション感をアピールすることができます。

公式サイト：https://www.readytofashion.jp/

会社概要

若者や既存の枠を超える「人」の力によって、旧態依然としたファッション業界の変革を促進し、「業界に従事する人」や「ファッションを楽しむ人」の生活を豊かにすることを目指します。そのために、私たちはファッション業界のコミュニケーションにおける課題を解決し、多様な人材がファッション業界で活躍する機会を創出します。また、未来においてあるべき業界像を構想し、ファッション業界に対する新たな価値を提案し続けます。

会社名：株式会社READY TO FASHION

所在地：東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル 東館2F

メール：info@readytofashion.jp