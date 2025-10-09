【想定年利10.5%】国内キャピタルゲイン型ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03」に投資するTECROWD87号ファンドの募集開始

TECRA株式会社TECROWD87号ファンド 「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03」

TECRA株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、 代表取締役社長：新野博信）が運営する「TECROWD(テクラウド)」は、不動産特定共同事業法(国土交通省所管）にもとづく不動産クラウドファンディングです。

2025年10月9日（木）18時より87号ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03」の募集を開始いたします。

TECROWD87号ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03」の概要

本ファンドは、猫専用個室ペットホテル ねこべや5棟を投資対象とします。

土地および建物の取得資金、改装工事費用等を募集し、物件取得後に、ペットホテル用にリノベーション工事を実施します。改装工事完工後、再度インカムゲイン型ファンドを組成し、本ファンドは償還する予定です。外部へ売却したうえで、償還を行う可能性もあります。

短期運用のキャピタルゲイン型ファンド

ねこべや5棟の土地および建物の購入資金、建物の改装工事に必要な資金をご出資いただくファンドです。改装工事完了後に、運営会社である株式会社ペチカと賃貸借契約を結び（フリーレント）、開業準備を行った後運営を開始します。その後、新ファンドの再組成もしくは売却を行い、配当金支払および元本償還を行います。

優先劣後構造を採用

投資家の皆様にご出資いただく優先出資に加え、当社および当社が指定する者が劣後出資を行っており、本ファンドの償還時に元本割れが発生した場合は、劣後出資者が先に損失を負担します。損失が劣後出資者の出資額を超えた場合にのみ、投資家の皆様の元本が棄損する可能性があります。

想定運用スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61009/table/222_1_2b5fca850c3b3c6aad71ded9de01d7bd.jpg?v=202510091058 ]

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。

■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251009

運営会社について

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

