「ハートのビタミンC」　2025年10月15日（水） 数量限定発売

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは10月15日（水）から、噛んで食べられるチュアブルタイプのサプリメント「ハートのビタミンC」（価格：600 円＜税込＞）を通信販売と直営店舗にて数量限定で発売します。

1粒でビタミンCの1日の推奨摂取量である100mg（日本人の食事摂取基準［2025年度版］）が摂取でき、健康維持や美容のために、おいしく手軽にビタミンC を摂取したい方にお勧めの製品です。パッケージには感謝の花言葉を持つ花をあしらい、華やかなデザインに仕上げました。「ベリーミックス風味」で食べやすく、家族や身近な方などへのプレゼントにもお勧めです。また直筆でメッセージを記入できる欄があり、さまざまなシーンの贈り物にもご活用いただけます。

【製品概要】

【製品特長】

- 製品名 ： ハートのビタミンC（ベリーミックス風味）- 発売日 ： 2025年10月15日（水）- 販売チャネル ： 通信販売、直営店舗- 内容量 ： 1袋100 粒入り- 価格（税込） ： 1袋600円、5袋2,762円、10袋5,404円- 1日摂取目安量 ： 1日10粒まで- お召し上がり方 ： そのまま噛んでお召し上がりください- アレルゲン（28品目中） ： なし

＜ビタミンCを1粒に100mg配合＞

1粒に健康維持や美容のために摂取したいビタミンCを1日の推奨摂取量である100mg配合しました。そのまま噛んで食べられるチュアブルタイプで、いつでもどこでも気軽にお召し上がりいただけます。

味わいは甘酸っぱいベリーミックス風味で、お客様アンケート※でも92％以上の方が「おいしい」と回答した自信作です。

※お客様アンケート：n=207 / 期間：2024年11月～2025年2月

＜贈り物にぴったり！かわいいハート型の粒＞

「ハートのビタミンC」の製品名にマッチした特別な「ハート型」のサプリメントです。パッケージに直筆でメッセージを記入できる欄を設けており、大切な方へ一言添えて、クリスマスやバレンタインなどの時期に「健康」を気遣う贈り物としてもご活用いただけます。