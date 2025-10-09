『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』のモバイルオーダー導入事例を公開。野村不動産様の導入担当者インタビュー紹介

株式会社favy

株式会社favy（東京都新宿区・代表取締役高梨巧）は、自社開発のモバイルオーダーツール導入事例として、野村不動産株式会社が運営する『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』での導入について、事例紹介記事を公開いたしました。

記事では、野村不動産様の『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』における、favyモバイルオーダー導入の担当者様に舞台裏等をインタビューしております。

■『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』への当社システムの導入について

株式会社favyでは、飲食店やフードホール、商業施設内の小売店向けの店舗DXツールを提供しています。『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』では、2025年9月よりfavyモバイルオーダーを利用いただいております。

2025年9月1日に全体開業した『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』の2つのフードホールでは、ランチ営業時には事前に注文・決済する事前決済型、ディナー営業時にはテーブル単位で複数店舗から注文し、スタッフが料理を届ける事後決済型と、時間帯や利用シーンに合わせて異なる型をご利用いただいております。

■ 『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』でモバイルオーダーの導入を牽引した2名にインタビュー

『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』が「人々が交流し、特別な体験を共有できるコミュニティハブ」となるために、「favyモバイルオーダー」の導入を牽引した、野村不動産株式会社 芝浦プロジェクト本部の2人のキーパーソンにインタビューいたしました。

・複数店舗からの注文と会計ができるメリットやユーザーからの声

・ランチ/ディナーでサービス形態を切り替えられるfavyモバイルオーダーの特徴

・数多くのモバイルオーダー事業者からfavyを選んだ決め手

・開業後の集客状況とお客様

などについて、お話しいただきました。

詳しくは記事をご覧ください。

記事URL： https://blog.favy.co.jp/28410/

■ favyモバイルオーダーについて

favyモバイルオーダーは、個人店から大型のフードホールまで様々なお店でご利用いただけるモバイルオーダーシステムです。お客様はスマートフォンで簡単に注文・決済ができ、待ち時間やレジでの会計の手間を解消できます。店舗側は、人手不足の解消、オペレーションの効率化、顧客満足度向上など、様々なメリットを享受できます。

自社で複数のシェア型フードホール/横丁を運営していく中で、専用のモバイルオーダーシステムを開発し、実証テストを行い、改善・改良を重ねております。フードホール向けのモバイルオーダーの導入は全国で拡大しており、導入事例に関して今後もご紹介していく予定です。

野村不動産『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』での導入事例はこちら

https://blog.favy.co.jp/28410/