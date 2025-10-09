罪悪感も溶かす背徳の味？はなまるうどん、濃厚コク旨「味噌バターうどん」3種を新発売！

株式会社吉野家ホールディングス

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開する株式会社はなまる（本社：香川県高松市 代表取締役社長：前田良博、以下はなまる）は、2025年10月9日(木)より、全国(※一部店舗除く)のはなまるうどんにて、「味噌バター」「豚肉味噌バター」「ホタテ味噌バター」を期間限定販売いたします。

公式ニュースサイト :https://www.hanamaruudon.com/news/2025/1009-8493.html

■背徳の世界へ。濃厚味噌とバターが織りなす、罪深き一杯

肌寒さを感じる季節の訪れとともに、はなまるうどんから、あなたの食欲を刺激してやまない“罪な一杯”をお届けします。

いりこと昆布の奥深いかけだしに豚白湯を重ね、こだわりの赤味噌と白味噌を絶妙にブレンド。体の芯から温まる生姜やにんにく、豆板醤をアクセントに加え、豚脂で仕上げた特製「濃厚味噌スープ」。このスープだけでも十分なのに、熱々のうどんの上でとろりと溶け出すバターが、まろやかなコクと芳醇な香りを解き放ちます。濃厚なスープは、意外にも、もちっふわっとした讃岐うどんによく合います。麺に濃厚なスープと溶けたバターが絡みつく一口は、まさに“背徳の味”。シャキシャキのキャベツとコーンの優しい甘みが、濃厚な味わいの絶妙なアクセントになっています。

■どれを選ぶ？個性あふれる、最強の3ラインナップ

その日の気分や食欲に合わせて選べる、個性豊かな3種類の「味噌バターうどん」をご用意しました。

【贅沢な海の幸】ホタテ味噌バター

前回、お客様から絶大な支持を得て人気No.1に輝いた味が、待望の復活。ぷりぷりのベビーホタテから溢れ出す旨みが濃厚味噌スープに溶け込み、磯の香りが食欲をかき立てます。バターのコクと合わさることで、贅沢な味わいが口いっぱいに広がります。シャキシャキのキャベツとコーンの食感も楽しく、濃厚ながらも最後まで飽きさせません。

【がっつり肉欲】豚肉味噌バター

濃厚な味噌バターには、やっぱり肉だろう！という声にお応えする、食べ応え満点の一杯。豚バラ肉の脂の甘みと旨みがスープにじゅわ～っと溶け出し、こってりとした味わいです。お腹も心も満たされたい日のための、最強の一杯です。

【王道の誘惑】味噌バター

まずはこの“背徳の味”の原点を味わいたいあなたへ。濃厚味噌スープとバターが織りなす純粋なハーモニーを、心ゆくまでご堪能いただけます。シンプルだからこそ際立つ、コクと旨みの深みに溺れてください。

■“追いにんにく”でさらなる深みへ。禁断の味変「にんにく味噌」

そのままでも十分に罪深いこのうどんを、さらに上のステージへと誘う禁断のトッピング「にんにく味噌」(税込100円)もご用意。ピリ辛でパンチの効いたにんにくの風味が加わることで、濃厚スープの旨味が覚醒。箸の動きがさらに加速する、危険な味変をお楽しみください。

気温が下がり、温かいものが恋しくなる季節。濃厚で深みのある味わい豊かな期間限定の「濃厚味噌バターうどん」を、この機会にぜひお試しください。

ホタテ味噌バター

豚肉味噌バター

ホタテ味噌バター

味噌バター

豚味噌バター味噌バター

《商品概要》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19432/table/469_1_24431ffceb2ca37f39130caed42a1422.jpg?v=202510091058 ]

