10月24日(金)発売！ 岬なこさんの声優グランプリでの連載をまとめたフォトブックのタイトルが『いろいろなこ』に決定！
声優・岬なこさんが声優グランプリで連載をしていた「メゾン・ド・ナコ」。その連載の2年間分をまとめたフォトブックが2025年10月24日(金)に発売！
このたびタイトルが決定し、表紙＆特典画像も一挙解禁となりました。
タイトルは「岬なこフォトブック いろいろなこ」。
『岬なこフォトブック いろいろなこ』通常版カバー
通常版の表紙はやんちゃでボーイッシュなカットに決定。
『岬なこフォトブック いろいろなこ』インフォスクエア限定カバー
インフォスクエア限定カバーは、ピンクの部屋着に包まれたカットに決定しました。
また、限定版の特典絵柄も一挙公開！
イベントの応募もまだまだ受付中です!!
▶限定版・特典情報
★アニメイト特典
★共通特典
複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット
●限定セットpremium【ボイスメッセージDLシリアル + デジタルフォトブックDLシリアル付き】
5,280円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3207529/
●限定セットA【ボイスメッセージDLシリアル付き】
4,400円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3207527/
●限定セットB【デジタルフォトブックDLシリアル付き】
4,840円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3207528/
●通常版
3,960円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3207524/
アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット」
アニメイト限定デジタルフォトブック
★ゲーマーズ特典
★共通特典
L版ブロマイド3枚セット
●ゲーマーズ限定版【アナザーフォトブック＋アクリルスタンド付き】
6,380円（税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10826503/
●通常版
3,960円（税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10826501/
ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」
ゲーマーズ限定版「アクリルスタンド」
ゲーマーズ限定版「アナザーフォトブック」
★インフォスクエア特典
◆共通特典
インフォスクエア限定カバー
※通常カバーはつきません
●インフォスクエア限定版【アクリルフィギュアセット住人総選挙TOP5（ロリータ、新幹線乗務員、美大生、ゲーマー、ダンサー）】
9,460円（税込）
https://infosquare.shop/?pid=188076426
●通常版
3,960円（税込）
https://infosquare.shop/?pid=188076358
『岬なこフォトブック いろいろなこ』インフォスクエア限定カバー
インフォスクエア限定版【アクリルフィギュアセット住人総選挙TOP5（ロリータ、新幹線乗務員、美大生、ゲーマー、ダンサー）】
★下記の法人では、通常版を特典付きで販売！
●セブンネット
ブロマイド １種
3,850円（税込）
https://7net.omni7.jp/detail/1107639919
セブンネット特典ブロマイド
●楽天
ブロマイド １種
3,850円（税込）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18352280/
楽天特典ブロマイド
●HMV
ブロマイド １種
3,850円（税込）
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16200314
HMV特典ブロマイド
●ヨドバシカメラ
ブロマイド １種
3,850円（税込）
https://www.yodobashi.com/product/100000009004161203/
ヨドバシカメラ特典ブロマイド
イベント情報
１.フォトブックサイン会(ご希望のページにサイン・宛名入れ)
【イベント日程・会場】2025年12月13日(土)@都内某所
【対象期間】2025年11月17日(月)まで
【対象法人】インフォスクエア
【応募方式】抽選
【当選通知】2025年11月下旬頃予定
▼イベント詳細
イベント抽選対象インフォスクエア限定版のご予約はこちら
https://infosquare.shop/?pid=188076358
イベント抽選対象インフォスクエア通常版のご予約はこちら
https://infosquare.shop/?pid=188076426
２.特典ブロマイドサイン会
【イベント日程・会場】2025年12月14日(日)@都内某所
【対象期間】2025年11月17日(月)まで
【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ
【応募方式】抽選
【当選通知】
2025年11月下旬頃予定
▼アニメイト イベント詳細
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113799
▼ゲーマーズ イベント詳細
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6662
パネル展情報
AKIHABARAゲーマーズ本店・原宿ゲーマーズ
【展示期間】
2025年10月22日(水)～2025年11月9日(日)
【パネルプレゼントキャンペーン】
・「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル
ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズ通販にて『岬なこフォトブック いろいろなこ』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！
【プレゼント応募用紙配布期間】
2025年10月22日(水)～2025年11月24日（月・祝）
※商品が搬入され次第、キャンペーン開始
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店 NEW!!
【展示期間】
2025年10月24日(金)～2025年11月30日(日)
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店で『岬なこフォトブック いろいろなこ』をご予約・ご購入のお客様には限定ブロマイドをプレゼント！
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店限定複製サイン＆コメント入りブロマイド
・商品概要
書名：岬なこフォトブック いろいろなこ
発売日：2025年10月24日(金)
価格：3,960円(税込)
仕様：A4 オールカラー
発行：イマジカインフォス