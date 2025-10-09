AFP資格取得までの道筋を示す！『FP資格ナビ』オープン

日本FP協会（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、AFP資格取得に向けたステップをナビゲートするWebサイト「FP資格ナビ」を2025年10月8日（水）にオープンしました。

本サイトはFP技能検定の受検を検討している方や合格を果たした方、加えて、ファイナンシャル・プランニング※並びにFP資格に興味をお持ちの方に向けて、AFP資格の魅力や取得方法を具体的に解説し、取得のハードルを下げることを目的に制作しました。サイト上のナビゲーターが、AFP資格取得に必要なステップや取得までのルートについて、チャット形式で利用者に回答してくれます。利用者は現在の状況が把握でき、AFP資格取得というゴールに向かって迷うことなく進むことができます。ナビの画面詳細はリリース原文をご覧ください。

※ファイナンシャル・プランニング…人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法

「FP資格ナビ」 https://www.jafp.or.jp/fpnav/intro.do

「FP資格ナビ」の主なポイント

（１）現在の状況を把握できる

FP技能検定の合格歴やAFP認定研修の修了有無などの質問に回答すると、現在の状況を把握できます。

（２）AFP資格取得に向けた次のステップがわかる

簡単な質問にチャット形式で回答するとAFP資格取得に必要な要件や次のステップがわかり、AFP資格取得までをアシストします。

（３）AFPオンライン申請との連携

「FP資格ナビ」に登録した情報は、AFPオンライン申請のシステムに連携され、登録手続きが円滑に進む仕組みです。

（４）FPに関する疑問が解消できる

「FP資格の種類は？」「日本FP協会って何しているの？」「FP資格取得の魅力は？」などのよくある質問をわかりやすく解説するページも用意していますので、FPに関する疑問を解消しながら次のステップへ進むことができます。

AFP資格について

FPとして必要かつ十分な基礎知識を持ち、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができるFP技能を習得した者に与えられる資格です。

AFP資格は2年ごとに資格更新を行うため、AFP認定者は最新のFP知識を継続して学んでいます。また協会が定める「会員倫理規程」を順守しており、金融機関等でも高い評価を得ています。現在、15万人を超えるAFP認定者が活躍しています。