ヤマト運輸株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿波 誠一、以下：ヤマト運輸）は、2025年10月9日（木）から、賃貸住宅向け火災保険「クロネコ「家財もしも保険」」の販売を開始します。









■ 商品概要

クロネコ「家財もしも保険」は、Webで加入する賃貸住宅向けの火災保険です。家財の補償、大家さんへの賠償、借りているお部屋の補償など、賃貸住宅のお客さまに必要な補償がすべてセットになっており、2つのプランからお選びいただけます。なお、家財の補償対象はご自宅の家財のみならず、置き配によるお荷物※も含まれます。

※ どの宅配事業者をご利用の場合も補償の対象となります。

■ 背景および目的

予期せぬリスクに備えるWeb完結型保険として、2020年6月に「クロネコ「スマホもしも保険」」の販売を開始し、スマートフォンの“もしも”の故障に対する保険として、ご好評いただいております。また、近年、住宅や家財に大きな被害をもたらす自然災害が増えており、ご自宅の家財に対する“もしも”の安心へのニーズも高まっています。

こうした背景を踏まえ、大切なご自宅の家財（家具、家電、衣類など）の補償に加え、置き配のお荷物の盗難なども補償する賃貸住宅向けの火災保険の販売を開始します。本商品を通じて、万が一の事故による予期せぬ出費や損害に備えることで、お客さまの不安を軽減し、安心な暮らしを支援します。

【参考】

損害保険ジャパン株式会社、Mysurance株式会社：自分で選ぶ賃貸火災保険 クロネコ「家財もしも保険」の提供開始 －大切なご自宅の家財や置き配の荷物にも安心の補償を提供－（2025年10月9日）

URL：https://www.mysurance.co.jp/pressrelease/2025-10-09

【お問い合わせ先】

＜一般の方＞

本サービスに関する内容

Mysurance（マイシュアランス）株式会社（SOMPOグループ）お問い合わせフォーム

URL：https://inquiry.mysurance.co.jp/contact#