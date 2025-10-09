山粼賢人さん、上白石萌音さん、坂口憲二さん、西島秀俊さん出演「サントリー生ビール」TV-CM

「サントリー生ビール」TV-CM メイキング＆インタビュー動画 山粼賢人さん、上白石萌音さん、西島秀俊さん、坂口憲二さん出演中 TV-CM「生ひげ」篇 メイキング＆インタビュー動画が追加公開！ 生ビールの泡を口元につけた“生ひげ”姿の4人が繰り広げていた

撮影裏側のほほ笑ましいやりとりに注目！

4ショットインタビューでは、撮影の感想をトーク！

共演者の“生ひげ”姿を見た山粼さん「不思議な世界だけど、みんなかわいいな(笑)」 さらに、最近笑顔になった出来事等も発表！

サントリー(株)は、9月29日（月）から放映中の山粼賢人さん、上白石萌音さん、西島秀俊さん、坂口憲二さんが出演する「サントリー生ビール」TV-CM「生ひげ」篇（15秒・30秒）のメイキング＆インタビュー動画を、10月9日（木）11時に「サントリー生ビール」公式Xアカウントにて公開します。

居酒屋が舞台のTV-CM「生ひげ」篇は、「サントリー生ビール」を飲み、口元に生ビールの泡“生ひげ”をつけている山粼さんたちが、お互いの顔を見ながら楽しげに掛け合う様子を、それぞれの表情の変化や心の声で描いたストーリーです。初めてお互いの“生ひげ”姿を見た時の表情やリアクションなど、4人のほほ笑ましいやりとりを収めたメイキング動画と、「撮影の感想」や“生ひげ”を見て笑い合うシーンが印象的なTV-CMにちなみ、「最近笑顔になった出来事」等をお伺いしたインタビュー動画にご注目ください。

メイキング＆インタビュー動画概要

タイトル ： TV-CM 「生ひげ」篇 メイキング＆インタビュー動画

出演 ： 山粼賢人／上白石萌音／西島秀俊／坂口憲二

公開日 ： 2025年10月9日（木）

公開先 ： 「サントリー生ビール」公式Xアカウント https://x.com/suntorynamabeer

撮影エピソード

◇“生ひげ”をつけながら真剣な演技をする西島さんのギャップに、山粼さんが大爆笑！

西島さんは“生ひげ”とは何かを語る立場で、一方の山粼さんはその教えを受ける役回りでした。本番では監督のリクエストにより、二人の掛け合いはさまざまなバージョンで収録しましたが、その中でも印象的だったのはシリアスバージョンです。まなざしや言い回しは真面目でも、口元に目をやると “生ひげ”がついていることから、演技とチャーミングな見た目のギャップに思わず吹き出してしまった山粼さん。それにつられて、西島さんも大笑いするひと幕がありました。

◇出演者のかわいらしい“生ひげ”姿に、現場は和やかムード

上白石さん、西島さん、坂口さんのスリーショットの撮影にて。ひと足早く“生ひげ”の準備が整った西島さんと坂口さんが、「“生ひげ”をつけた上白石さんを早く見たいですね」と話していると、上白石さんがタイミングよく二人の方を振り返り、“生ひげ”を披露。西島さんと坂口さんはほほ笑みながら「かわいいですね」「似合います」と声をそろえて反応し、上白石さんも「そっくりそのままお返しします（笑）」と応じるなど、現場は和やかな空気に包まれました。

◇出演者、スタッフ全員で作り上げた渾身の乾杯シーン

「生ひげ」篇のラストを飾る乾杯のシーン。序盤は、ジョッキを合わせるタイミングがずれたり、カメラワークや、お客さん役のエキストラの動きに調整が入ったりと、なかなかOKが出ませんでした。山粼さんを筆頭に、出演者・スタッフ全員が集中を途切れさせることなく撮影を重ね、徐々に息が合ってくると、ついに監督から「OK！」の声が。居酒屋にいた全員の笑顔が一斉に広がりました。

山粼賢人さん、上白石萌音さん、西島秀俊さん、坂口憲二さんインタビュー

――撮影の感想をお聞かせください。

【山粼さん】：皆さんに「おはようございます」と初めてあいさつするタイミングから、すでに“生ひげ”がついていて、とても不思議な世界だったんですけど、みんなかわいいなと思いました。

【坂口さん】：俺は元々ひげがあるから、あまり違和感がないのかなと思いました。

【山粼さん】：萌音ちゃんは絶対に普段ひげがないから。

【西島さん】：ひげをつけられて、どうだった？

【上白石さん】：口のところに何かあるなって、ずっと見えていて、ちょっとインテリになった気分になりました。気持ちに余裕が生まれるというか。

【山粼さん】：たしかに、ちょっとダンディーな気持ちになって、楽しかったです。あと、ここでもやっぱり西島さんは生ビールの先生なんだなと思って。

【西島さん】：このキャラはずっと続くんでしょうね。

【上白石さん】：最初はやっぱり面白くてケラケラ笑っていたんですけど、だんだん慣れてきて、最後にエキストラの皆さんがいるカットを撮る時、現場に入ったら皆さんが笑っていたので、「あ、私たちは今、面白い格好をしているんだな」と思い出しました。そのぐらいしっくりきていたので、ひげを取った時に何か足りないなと思いました（笑）。

【西島さん】：上白石さんが向こうを向いていて、クルッと振り返った時、「かわいいな！」という衝撃があったので、ぜひそれを楽しみに、上白石さんを何度も見ていただきたいです。

【上白石さん】：でも、私も振り返って西島さんを見た時、同じ衝撃を受けました。面白かったです。

【坂口さん】：今回はひげの話でちょっとみんな盛り上がったというか。僕は普段からひげを生やしていますが、ほっぺのところには生えない人なんですよ。でも、山粼さんはほっぺにも生えると…。

【山粼さん】：いや、生えないです、生えないです。全然生えないです。もみ上げすら生えません。

【西島さん】：誤情報だ。

【坂口さん】：みんな薄い。西島さんもそうでしたっけ？

【西島さん】：いや、もみ上げも、口もとも生えます。

【上白石さん】：その時の話、全然覚えていないんですね（笑）。

【坂口さん】：本当は生やしたいんですよ。憧れるよね。

【山粼さん】：生やしたいですね。

【坂口さん】：ガーッと生やしたいんですけど、今日は泡で我慢しました。

――TV-CMはみんなの“生ひげ”を見て笑い合うシーンが印象的ですが、皆さんが最近笑顔になったことをお聞かせください。

【山粼さん】：最近ゴミ箱を買ったんですけど、かわいくてうれしかったです。笑顔になりました。アメリカンな感じで、銀色で、押すとバネでパカッと開いて、離すと戻ってくるタイプのやつがあって、憧れていたんですよ。それを見つけた時、周りの人に聞いたら、めっちゃ笑っていたらしいです（笑）。

【上白石さん】：昨日お店でいろいろ見ていた時、商品棚の前で5歳ぐらいの子が「かわいい～」とぬいぐるみを持っている姿を見かけて。その後、お父さんから「行くよ」と言われて、その子がぬいぐるみを棚に戻しながら、「パンダさん、さようなら」と言ったんですよ。よく育っているなと思って。マスクの下でニヤニヤして、すごく幸せな気持ちになりました。

【西島さん】：最近ジークアクスという新しいガンダムのプラモデルを買って、小学生以来のガンプラなので、ニヤニヤしながら作っていました。ただハイグレードな方を買ってしまって、パチパチパチパチやるだけで組み立てられるんですが、とても細かいんですよ。でも、楽しくて、一人でニヤニヤしています。

【坂口さん】：近所にお好み焼き屋さんができたので、家族で食べに行ったら、そこのビールが「サン生」だったんです。最近増えているんですよね。よく行く居酒屋さんとか、結構「サントリー生ビール」を置いているところが多くて、見るたびに笑顔になっています。

ご参考：TV-CM「生ひげ」篇について

「サントリー生ビール」は、全ての人の一日の終わりをねぎらい、前向きに生きる力を後押しする“これからの時代のビール”を目指し、“グッとくる飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品です。2025年は、生ビールの魅力をもっと輝かせることに挑戦するべく、「生ビールは好きですか？」というコピーの下、いつでもどこでも、元気の出るおいしい生ビールが楽しめることを訴求するコミュニケーションを展開しています。

TV-CM「生ひげ」篇は、居酒屋が舞台。「サントリー生ビール」を飲み、口元に生ビールの泡をつけている山粼さんたちが、楽しげに掛け合う様子を描いています。“生ひげ”をつけた4人のチャーミングな表情や、生ビール愛にあふれる西島さんが“生ひげ”とは「生ビールを全力で愛した者に現れるひげ」と説明するシーンを通じて、「サントリー生ビール」で味わえる生ビールの格別なおいしさと幸福感を訴求しています。

TV-CM「生ひげ」篇（30秒）ストーリー

山粼さん、上白石さん、西島さん、坂口さんが参加する町内会の飲み会にて。「サントリー生ビール」を飲んでいる4人が、口元に生ビールの白い泡“生ひげ”をつけたまま心の中で会話をしています。「クーッ」とため息を吐いた山粼さんを見て、「あ！ いい“生ひげ”！」と心中でつぶやく上白石さん。すかさず坂口さんが「そっちの“生ひげ”もね！」と、上白石さんに呼びかけます。やりとりが続く中で、山粼さんが“生ひげ”という聞き慣れない言葉を不思議がっていると、西島さんが「生ビールを全力で愛した者に現れるひげです！」と説明。「じゃあいいひげなんですね…」と納得する山粼さんに、西島さんが「これより素晴らしいひげはありません！」とうなずきます。すると、派手に“生ひげ”をつけた坂口さんが「“生ひげ”っ」と自信満々に披露し、上白石さんが「わぁ いいひげ」と感心すると、坂口さんに負けじと山粼さんが「よ～し俺も！」と再び「サントリー生ビール」を一口飲みます。

ここで、「生きれば 生きるほど 生ビールはうまい！」というナレーションが入り、最後は“生ひげ”姿の4人がテーブルを囲み、「サントリー生ビール」で乾杯するシーンで締めくくられます。

TV-CM概要

タイトル ： 「生ひげ」篇（15秒・30秒）

出演 ： 山粼賢人／上白石萌音／西島秀俊／坂口憲二

放映開始日 ： 2025年9月29日（月）より順次放映

TV-CM楽曲 ： 「川の流れのように」（歌：キヨサク）

放映地域 ： 全国

TV-CM本編URL

15秒 https://www.youtube.com/watch?v=e5H5FNYcLpw

30秒 https://www.youtube.com/watch?v=Dz9SG0Ve9po

▼「サントリー生ビール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/suntorynama/

ご参考：「絶対もらえる!!!MYサン生缶」キャンペーンについて

「サントリー生ビール」を購入したレシートを応募サイトにアップロードし点数を集めると、集めた点数に応じて、似顔絵と名前が入れられるオリジナル缶「MYサン生缶」などが全員必ずもらえるキャンペーンです。また、今年度「BE:FIRST」のJUNONさん、LEOさんと行っているプロジェクト「生：FIRST」を記念し、24点集めると、JUNONさん・LEOさんの似顔絵がデザインされた「MYサン生缶」と、プロジェクトのCMに登場したミニクルーフィギュアが必ずもらえる「<期間限定>生：FIRST」コースもあります。詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーンサイト： https://mysunnamacp-can.campaign.suntory.co.jp/