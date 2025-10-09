サンリオキャラクターズの温活グッズが登場！ ペットボトルでも使えるカップウォーマー「CW-103」 2025年10月3日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330147&id=bodyimage1】
株式会社ドリテック（本社：埼玉県川口市）は、2025年10月3日より「ペットボトルでも使えるカップウォーマー CW-103」を発売いたしました。
秋から冬にぴったりの人気アイテム「ペットボトルでも使えるカップウォーマー」は、お手持ちのマグカップはもちろんホット専用ペットボトルにも対応。発売以来大変ご好評をいただいております。今年はついにマイメロディ ポムポムプリン シナモロール クロミのサンリオキャラクターデザインが登場！オフィスや自宅、勉強中や家事の合間など、お気に入りのキャラクターと一緒に温かい飲み物でほっと一息。つけっぱなしを防止する4時間のオフタイマー付きで、お好きなドリンクをゆったりと温かいまま楽しめます。
製品特長
● ペットボトル対応：従来のカップに加え、HOT用ペットボトルも温め可能。
● サンリオキャラクターズデザイン：人気キャラクター4種類。ギフトにもなる可愛いパッケージ。
● 簡単操作＆USB：ワンタッチで使えるシンプル設計。USB Type-A
※電源は必ず2.4A以上出力することができるACアダプターを単独で使用してください。
● コンパクトサイズ：薄さ13mm（φ約105×13mm）で邪魔にならない省スペース設計。
※詳細は公式商品ページ（https://www.dretec.co.jp/season/sanrio）をご覧ください。
製品概要
商品名 サンリオキャラクターズ ペットボトルでも使えるカップウォーマー
型番 CW-103
発売日 2025年10月3日
参考価格 2,178円（税込）
販売チャネル ドリテック公式オンラインストア（https://www.rakuten.co.jp/dretec/contents/sanrio/collaboration/cupwarmer/thermometer/）
専門店、大手家電量販店など
#ドリテック #dretec #Sanrio#サンリオ #カップウォーマー #あったかドリンク #温活 #デスクワーク #新商品 #癒しグッズ #マイメロディ #mymelody #ポムポムプリン #pompompurin #シナモロール #cinnamoroll #クロミ #kuromi #サンリオキャラクターズ #sanriocharacters
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330147&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ドリテック
株式会社ドリテック（本社：埼玉県川口市）は、2025年10月3日より「ペットボトルでも使えるカップウォーマー CW-103」を発売いたしました。
秋から冬にぴったりの人気アイテム「ペットボトルでも使えるカップウォーマー」は、お手持ちのマグカップはもちろんホット専用ペットボトルにも対応。発売以来大変ご好評をいただいております。今年はついにマイメロディ ポムポムプリン シナモロール クロミのサンリオキャラクターデザインが登場！オフィスや自宅、勉強中や家事の合間など、お気に入りのキャラクターと一緒に温かい飲み物でほっと一息。つけっぱなしを防止する4時間のオフタイマー付きで、お好きなドリンクをゆったりと温かいまま楽しめます。
製品特長
● ペットボトル対応：従来のカップに加え、HOT用ペットボトルも温め可能。
● サンリオキャラクターズデザイン：人気キャラクター4種類。ギフトにもなる可愛いパッケージ。
● 簡単操作＆USB：ワンタッチで使えるシンプル設計。USB Type-A
※電源は必ず2.4A以上出力することができるACアダプターを単独で使用してください。
● コンパクトサイズ：薄さ13mm（φ約105×13mm）で邪魔にならない省スペース設計。
※詳細は公式商品ページ（https://www.dretec.co.jp/season/sanrio）をご覧ください。
製品概要
商品名 サンリオキャラクターズ ペットボトルでも使えるカップウォーマー
型番 CW-103
発売日 2025年10月3日
参考価格 2,178円（税込）
販売チャネル ドリテック公式オンラインストア（https://www.rakuten.co.jp/dretec/contents/sanrio/collaboration/cupwarmer/thermometer/）
専門店、大手家電量販店など
#ドリテック #dretec #Sanrio#サンリオ #カップウォーマー #あったかドリンク #温活 #デスクワーク #新商品 #癒しグッズ #マイメロディ #mymelody #ポムポムプリン #pompompurin #シナモロール #cinnamoroll #クロミ #kuromi #サンリオキャラクターズ #sanriocharacters
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330147&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ドリテック
プレスリリース詳細へ