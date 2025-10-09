“着て寝るだけで疲労軽減” 8万点販売の人気シリーズ「TIGORA SLEEP」より女性サイズも登場！

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、着て、寝るだけで疲労軽減をサポートするリカバ

リーウェア「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）の待望のレディースモデルを新たに発売いたします。

全国のアルペン、スポーツデポ、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ５、公式オンラインストアにて展開予定です。



■「TIGORA SLEEPについて

「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）は、半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、軽いランニングやストレッチから本格的なトレーニングや試合まで、体を動かすことで溜まる様々な疲労を軽減し、翌日のパフォーマンスを最大限に引き出すことを目指して開発したリカバリーウェアです。スポーツシーンのみならず、日常の仕事や家事で蓄積された疲労もしっかりケアします。快適な寝心地とともに、疲労の軽減を実感いただける商品としてご好評をいただき、シリーズ累計で8万点を販売しています。

本製品は厚生労働大臣が指定した一般医療機器に分類される「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届け出をしています。

性能として、特殊なセラミックを練り込んだ生地が、人間の身体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行を促進。それにより、疲労の軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉疲労の軽減といった効果が期待できます。

そして、これまで男女兼用モデルのみの展開でしたが、このたび新たにレディースモデルを発売する運びとなりました。

■UNISEXモデルとの違い

レディースモデルは、ユニセックスモデルに比べてドロップショルダー仕様となり、ゆったりと身体の動きを邪魔しないシルエットに仕上げています。

睡眠時に着用することを前提に、心地よい肌触りにこだわりました。睡眠を邪魔しない、適切な素材選びと作りを徹底しています。

裾にスリットを入れ、座ったり動いたりしても自然にフィットする

快適なデザイン。 体型をさりげなくカバーしつつ縦ラインを強調してスタイルアップ効果も。

裾に前後差をつけることで、見た目のアクセントとして親しみ感を演出。ヒップや腰回りを自然にカバーし、スリットとの組み合わせで縦ラインを強調することで脚長効果も期待できます。

【商品概要】

着るだけでベストコンディションに導くTIGORA のスリープウェア「TIGORA SLEEP」とは、身体か

ら放出されるエネルギーを、特殊機能繊維に練り込んだ高純度のセラミックスが吸収し、そのエネルギーを熱に変換・再放射することで、血行を促進し疲労を軽減する環境を整えます。

機能・効能：疲労軽減・筋肉のハリ、コリを緩和・筋肉の疲れを軽減・血行促進（一般医療機器）

●TIGORASLEEP長袖Tシャツ・TIGORASLEEPロングパンツ

サイズ：（レディース）M/L/XL

カラー：アイボリー /チャコールグレー

価格：2,999 円（税込）

●TIGORASLEEP長袖Tシャツ・TIGORASLEEPロングパンツ

サイズ：（ユニセックス）XS/S/M/L/XL/2XL

カラー：ブラック/ダークグレー

各商品価格：2,999 円（税込）

●TIGORASLEEP半袖Tシャツ・TIGORASLEEPショーツ

サイズ：（ユニセックス）XS/S/M/L/XL

カラー：ブラック/ダークグレー

価格：2,499 円（税込）



【TIGORASLEEP商品特設サイト】

https://store.alpen-group.jp/campaign/ec/tigorasleep/



【販売店情報】

全国のスポーツデポ・アルペン・アルペンアウトドアーズ・ゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・スポーツデポ・アルペン、ゴルフ5店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/

・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/

・アルペングループZOZOTOWN店：https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/

・アルペングループLOCONDO店：https://www.locondo.jp/shop/in-shop/SALP0482D/



■TIGORA とは

「AFFORDABLE SPORTS LIFESTYLE WEAR（アフォーダブル スポーツ ライフスタイル ウェア）」

のコンセプトのもと、スポーツウェアにおける技術や知見を活かした高機能でありながらシンプルなデザイン、かつお求めやすい価格帯を実現したプライベートブランドです。



【TIGORA ブランドサイト】

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/



【TIGORA 公式Instagram】

■TIGORA OFFICIAL

ID：tigora_official

URL：https://www.instagram.com/tigora_official/

■TIGORA WOMEN

ID：tigora_women

URL：https://www.instagram.com/tigora_women/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営