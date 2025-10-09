スポーツデポ イオンモール須坂店 オープンセール開催！長野県内のスポーツデポ・アルペン全店で協賛セールを10月10日(金)から同時開催！

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2025年10月10日(金)から10月20日(月)までの11日間、スポーツデポ イオンモール須坂店のグランドオープンセールを核に、長野県内のスポーツデポ・アルペン全店で協賛セールを同時開催いたします。

＜オープン限定特別企画＞

店内商品お買上の方、アルペンポイント15%還元！

※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。

※一部ブランド・商品に対象外がございます。

＜数量限定日替わり奉仕品＞

スポーツデポ イオンモール須坂店では、10月10日(金)～10月13日(月・祝)の4日間限定で数量限定の超お買得な日替わり奉仕品をご用意しております。一例をご紹介します。



■10月10日(金)11日(土)の奉仕品

アンダーアーマーやアディダスのスウェットパーカーや、サッカー・バスケットボール・ランニングのお買得ウェアが盛りだくさん！

＜奉仕品一例＞

■10月12日(日)の奉仕品

プーマやアディダスのウィンドジャケットや、アディダスのランニングシューズ、野球・サッカー・バスケットボールなどの競技アイテムが、数量限定で超お買得！

＜奉仕品一例＞

■10月13日(月・祝)の奉仕品

アンダーアーマーのランニングシューズや、ミズノの軟式バット、ミズノのバドミントンラケットなど、ほしかったあの商品もお買得！スポーツを始めるチャンス！

＜奉仕品一例＞

▼期間限定値下げ商品や企画も！

スポーツデポ イオンモール須坂店では日替わり奉仕品だけでなく、秋の始まりの今こそほしいスウェットやジャケットなどを超お買得価格にてご用意いたしました。

▼長野県内のスポーツデポ・アルペンにて、店内商品アルペンポイント15％還元

スポーツデポ イオンモール須坂店のオープンを記念して、大幅な店内のリニューアルを実施したスポーツデポ長野店・南松本店・諏訪インター店はもちろん、長野県内のスポーツデポ・アルペン全店にて協賛セールを開催します。セール期間中は、アルペングループメンバーズ限定15%ポイント還元を実施しております。お買得商品や人気モデルの新商品も対象となります。この機会にぜひお近くの店舗でお得に商品をお買い求めください。

▼「OPEN SALE」の情報はこちら

【スポーツデポ イオンモール須坂店】

URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251010_suzaka/

【長野県内 スポーツデポ・アルペン店舗】

URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251010_kyosan/

【OPEN SALE開催店舗】

スポーツデポ イオンモール須坂店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7673

【OPEN 協賛SALE開催店舗】

スポーツデポ 長野店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7507

スポーツデポ 諏訪インター

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0547

スポーツデポ 南松本店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7546

スポーツデポ 佐久北インター店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7641

アルペン 穂高店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0535

アルペン 上田インター店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0552

アルペン 伊那福島店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0567

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営