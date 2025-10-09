トレタO/X（モバイルオーダー）、忘年会需要獲得を支援する外部リンク遷移機能をリリース

株式会社トレタ

株式会社トレタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：中村 仁）は、飲食店向けモバイルオーダー「トレタO/X」において、商品詳細画面から外部リンクへ遷移できる機能を2025年10月9日より提供開始いたします。

本機能により、オーダー画面上で宴会プランの紹介やSNSフォロー促進、アンケート誘導など、商品注文以外の情報発信が可能となり、年末の忘年会シーズンに向けて飲食店さまの販促強化と売上向上を支援いたします。

【「トレタO/X」外部リンク遷移機能をリリース】https://toreta.in/news/2025-10-9/(https://toreta.in/news/2025-10-9/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ox_cp_251008)

外部リンク遷移機能による3つの効果

開発の背景

- 宴会プランの紹介から予約導線へ、忘年会需要の確実な取り込み商品詳細画面から宴会プランページへ誘導し、そのまま予約へ。忙しい年末シーズンの予約件数増加と、宴会需要による客単価アップを実現します。- Instagram等SNSフォロー促進、継続的な集客チャネルを構築オーダー画面からSNSへダイレクトに誘導。認知拡大と来店機会の増加、リピーター獲得につながるコミュニティ形成を促進します。- アンケート収集でサービス改善、顧客満足度と再来店率を向上注文のタイミングでアンケートフォームへ誘導。お客さまの声を効率的に収集し、サービス改善と顧客満足度向上、再来店促進につなげます。

飲食店さまから「オーダー画面上で商品以外の情報も伝えたい」というご要望を多数いただいておりました。特に、12月の忘年会シーズンを控え、宴会プランの訴求や次回来店の予約獲得など、モバイルオーダーを単なる注文ツールではなく「販促媒体」として活用したいというニーズが高まっています。

従来の「トレタO/X」では、商品詳細画面のストーリー画像で商品以外の訴求も可能でしたが、お客さまを具体的なアクションへ誘導する導線がありませんでした。本機能により、オーダー画面を「マーケティングと売上強化につながるチャネル」として最大限活用いただけるようになります。

機能詳細

活用シーン例

- 対応内容：商品詳細画面のストーリー画像に外部リンク設定を追加- 設定方法：管理画面から任意のURLを設定可能- 利用料金：「トレタO/X」ご利用店舗さまは追加料金なしで利用可能忘年会シーズン向け（例）

一覧画面から宴会プランページへ誘導

→予約フォームへの導線設計

継続的な集客施策（例）

一覧画面からInstagramアカウントへ誘導

→アカウントフォローの導線設計

（LINE公式アカウント登録へ誘導、アンケートフォームへ誘導など）

今後の展望

本機能は、オーダー画面を販促チャネルとして活用したいという飲食店さまのニーズにお応えする第一歩です。今後も店舗さまの声をもとに、より効果的なマーケティング機能の開発を進め、飲食店さまの持続的な成長を支援してまいります。

トレタO/Xについて

「トレタO/X」は、飲食店さまの世界観まで表現できる圧倒的なカスタマイズ性を持つモバイルオーダーです。料理の魅力だけでなく、飲食店さまの空間のこだわりまで表現でき、美しいビジュアルと直感的な操作性により、オンラインでも飲食店さまの世界観を完全に再現します。お客様にとって楽しく快適な注文体験を提供し、注文プロセス自体が「また来たい」と思っていただける時間となるよう、細部まで配慮した設計で飲食店さまの業務効率化と売上向上を同時に実現します。

■年末キャンペーンのご案内

本機能リリースを記念し、2025年12月末までにお申し込みいただいた飲食店さま限定で、「トレタO/X」を月額15,000円からご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。忙しい年末シーズンの販促強化に、ぜひこの機会をご活用ください。

【「トレタO/X」キャンペーン詳細】 https://special.toreta.in/toreta-ox/oxcp2510

株式会社トレタについて

【会社概要】

社名：株式会社トレタ

所在地：東京都渋谷区代々木一丁目11番2号 フロンティア代々木4階

代表者：代表取締役 CEO 中村 仁

設立年月：2013年7月1日

資本金：1億円

事業内容：飲食店向け予約・顧客台帳サービスの開発・販売

URL： https://corp.toreta.in/(https://corp.toreta.in/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ox_cp_251008)

■本件に関するお問い合わせ先

【飲食店関係者様】

トレタO/X 外部リンク遷移機能・年末キャンペーンに関するお問い合わせは以下までお願いいたします。詳細な機能や導入メリット、デモ画面についてご説明いたします。

お問い合わせURL：https://toreta.in/toreta-ox/contact/(https://toreta.in/toreta-ox/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ox_cp_251008)

【報道関係者様】

株式会社トレタ 広報担当：松浦

電話：03-6431-9006 メールアドレス：pr@toreta.in