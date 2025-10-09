「個人事業主 or 法人」迷える起業家を応援する無料W E Bセミナーを二部構成で開催！第一部は10月30日（木）W E B開催

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（本社：東京都町田市）は、起業に役立つ創業支援のWEBセミナーを毎月開催しています。今回は、個人事業主と法人化どちらで立ち上げるのが自分に合っているのかを深く理解することを目的としたセミナーです。

講師は、東京都認定インキュベーション施設にて年間400件を超える起業相談を受けている吉井慎人（よしい まこと）氏と、起業支援・企業法務を専門とし法人化を多数サポートしてきた田中あゆ美（たなか あゆみ）氏が分かりやすく解説します。

創業W E Bセミナー「～個人事業主か？法人か？～起業前に知っておきたい法人化チェックリスト」

株式会社AGORAでは、2025年10月30日（木）に「個人事業主・法人化の比較」をテーマにした創業WEBセミナーを開催します。

登壇者は、起業家や新規事業を考えている方・AI技術に興味がありビジネスに活かしたい方のために、2024年には400以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった吉井慎人（よしい まこと）氏 と、「一人一人が自分の力を最大限に発揮できる社会を実現する」というビジョンの下、起業支援・企業法務を専門とし法人化を多数サポートしてきた田中あゆ美（たなか あゆみ）氏です。

どんなセミナー？

副業解禁や働き方の多様化、起業支援の充実などを背景に個人で事業を始める人が急増しています。しかし、起業準備を進める多くの人が必ず直面するのが「個人事業主で始めるか、それとも法人を設立するか？」という選択です。そんな起業準備中の方に向けて専門家が分かりやすく、二部構成で解説します。第一部（2025年10月30日（木）開催）では個人事業主と法人化について、第二部（2025年11月開催予定）では実際の設立プロセスまでを学ぶことができる内容になっています。

二部を通じて「起業準備から会社設立まで」を体系的に学べる今回のセミナー、ぜひこの機会にご参加ください。

セミナー内容

・株式会社設立に必要な事前準備

・定款の認証

・登記書類の作成

・登記の申請

・登記完了後の手続き

こんな人におすすめ！

1. これから起業を考えている方

起業のスタートを個人事業主か法人で始めるべきか、最初の判断材料を学ぶことができます。

2. フリーランスとして活動している方

売上が増えてきた中で今の働き方を続けるか、法人化すべきかを整理できます。

3. 法人化のメリット・デメリットを比較したい方

節税や社会的信用、手続きの手間など、気になるポイントを体系的に理解できます。

4. 事業の将来像を考えている方

融資や投資、人材採用を視野に入れたとき、法人化が必要かどうかを判断できます。

5. 基礎知識を学びたい起業準備中の方

「いつ法人化するのがベストか？」を考える前に、知っておくべき基礎をしっかり身につけることができます。

講師紹介

起業支援専門家／会社設立コンサルタント

田中 あゆ美（たなか あゆみ） 氏



司法書士行政書士あゆみ総合法務事務所代表

株式会社アンサソス代表取締役

あゆみ不動産代表

一般社団法人スタートアップデータ標準化協会理事

ガイアックス主催スタートアップスタジオ「Fail Upwards Studio」メンター

N/S中高起業部アドバイザー

スタートアップカフェ大阪相談員

「一人一人が自分の力を最大限に発揮できる社会を実現する」というビジョンの下、起業支援・企業法務を専門とし、法人化を多数サポート。ベンチャー業界の資金調達に関する種類株式・新株予約権の発行手続きに精通し、様々なファイナンススキームを取り扱う。また、大学発ベンチャーの設立支援を行い、大学での研究成果を社会に実装するサポートも行っている。2018年より海外スタートアップエコシステムの最新の動向を探り日本へ届けるため、シリコンバレー・エストニア等でのベンチャー企業視察イベントを行い、2020年にリリースされた内閣府・法人設立ワンストップサービスのコンテンツ作成・監修を担当。

株式会社GLOCAL GUNSHI 代表取締役軍師

吉井 慎人（よしい まこと） 氏

BOND大学 経営学修士MBA。転職支援会社の営業後インターウォーズ株式会社にて、インキュベーションコンサルタントとして、「イントレプレナー塾（企業内起業家育成プログラム）」をゼロから立ち上げ、400名を超える企業内起業家と向き合い、事業計画書の作成支援に従事。その他、企業M＆A支援や出向型インキュベーション支援としてスタートアップ常駐して経営に携わった。東京都認定インキュベーション施設にて、年間300名を超える起業相談を受けている。2024年には400以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった。

また2024年4月からは株式会社AGORAのCIO(chief incubation officer)に就任し、起業家と二人三脚で伴奏支援を行なっている。

株式会社GLOCAL GUNSHIのほか

・公益財団法人 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 多摩創業支援課 専門相談員

・株式会社AGORA CIO(chief incubation officer)

・NEXs Tokyo サポーター兼メンター

など、数多くの起業家支援を行っている。

WEBセミナー「～個人事業主か？法人か？～起業前に知っておきたい法人化チェックリスト」概要

■ 概要

日時：2025年10月30日（木）19:00 - 20:00

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：起業家の方、起業準備中の方、スタートアップ経営者の方、フリーランスの方

内容：株式会社設立に必要な事前準備/定款の認証/登記書類の作成/登記の申請/登記完了後の手続き

/質疑応答

主催：株式会社AGORA

■タイムスケジュール

19:00 - オープニング・AGORAからのお知らせ

19:05 - WEBセミナー「～個人事業主か？法人か？～起業前に知っておきたい法人化チェックリスト」開始

19:45 - 質疑応答

20:00 - クロージング

■ 申し込み方法

こちらのフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/nSeCT2hTz1NHYyT77

■ 当日参加の方はこちらから

zoom参加URL

https://us02web.zoom.us/j/83322734068

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

AGORAが運営する拠点概要

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年から受託運営。

1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。

HP：https://www.agora-office.com/

・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）

多摩信用金庫より委託を受け2023年2月から受託運営。

2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。

HP：https://www.merise-tamashin.net/

・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

HP：https://www.agora-kgu.com/

会社概要

株式会社AGORA

所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F

代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）

設立年月日： 2023年9月1日

事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援

URL：https://www.agora-localincubate.com/

代表プロフィール

株式会社AGORA CEO 長谷部信樹(はせべのぶき）

・2004 年、(株)キープ・ウィルダイニング入社。

取締役本部長、専務取締役を歴任。50 店舗の事業拡大に経営陣として貢献。

・2017 年、新規事業であるインキュベーションプロジェクトのリーダーとして新規事業立ち上げ担当。

・2019 年、コワーキングスペース BUSO AGORA を立ち上げ。（東京都認定インキュ ベーション施設）

・2022 年、株式会社小田急ＳＣディベロップメント様の委託を受け、

AGORA 本厚木（厚木）をプロデュース。 神奈川県ベンチャー支援拠点として運営受託。

・2023 年、多摩信用金庫様の委託を受け、me:rise立川（立川）をプロデュースし、運営受託。

同年、関東学院大学様の委託を受け、AGORA KGU 関内（関内）をプロデュースし、運営受託。

・同年9月に上記 4 拠点を分社という形で(株)AGORA を設立し、CEO 就任。

・2025年、東急株式会社様・YADOKARI株式会社様の委託を受け、SPRAS AOBADAI（青葉台）を運営受託。

・経営の傍ら、各拠点の IM として年間 50 名ほどの創業相談に対応。