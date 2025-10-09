本田圭佑考案の4人制サッカー「4v4」を親子で体験！「4v4 EVENT Presented by au 親子で楽しむ秋のサッカーフェス」11月1日(土)・2日(日) たまプラーザ テラスで開催

Now Do株式会社

育成年代向け4人制サッカー「4v4」を運営するNow Do株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：本田 圭佑）は、KDDI株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下 KDDI）と共催し、2025年11月1日（土）・2日（日）に、たまプラーザ テラス のノースプラザ（東急百貨店たまプラーザ店） 3階 庭園 COMMON FIELD（神奈川県横浜市青葉区美しが丘一丁目７番地 ）にて、小学生とその親世代を対象とした「4v4 EVENT Presented by au 親子で楽しむ秋のサッカーフェス」（以下、本イベント）を開催します。本イベントは、本田圭佑が考案した新しい4人制サッカー「4v4」を親子で気軽に体験できる、週末のおでかけにぴったりのイベントです。

KDDIは、「誰もが思いを実現できる社会をつくる」ことを目指し、未来に向けたさまざまな取り組みを進めています。その一環としてKDDIは、本田圭佑が考案した育成年代向けの4人制サッカー「4v4」を2023年の発足時からサポートしています。「4v4」は、“子どもたち一人ひとりが主役となり、自ら考え、判断し、行動する力を育む”という理念のもと誕生しました。KDDIはこの理念に共感し、未来を担う世代に「自ら考え行動する力を育む環境」を提供し、夢に向かって励む子どもの成長を支援するとともに、日本サッカーのさらなる普及・発展に貢献します。

本イベントは、小学生とその保護者を対象に、「4v4」を親子で体験できるイベントです。少人数ならではのスピード感や、全員がボールに触れる楽しさが特徴で、サッカーが初めてのお子さまや、親子でスポーツを楽しみたいご家族にもおすすめです。

また、当日はゲストによるトークセッションやエキシビジョンマッチのほか、小学生限定の「4v4」体験教室、「4v4」ミニ試合ブース、どなたでも「4v4」の魅力を体験できるミニゲーム、ショットクロック20秒を体感できるゴール体験など、多彩なコンテンツを無料で体験いただけます。

開催概要

イベント名：4v4 EVENT Presented by au 親子で楽しむ秋のサッカーフェス

日程：2025年11月1日（土）10:30～11:30 オープニング／12:00～16:00 イベント

2025年11月2日（日）10:00～16:00 イベント

会場：たまプラーザ テラス ノースプラザ（東急百貨店たまプラーザ店） 3階 庭園 COMMON FIELD

（〒225-8535 神奈川県横浜市青葉区美しが丘一丁目７番地 ）

参加対象：小学生とその保護者

内容：エキシビジョンマッチ、トークショー、「4v4」体験教室、「4v4」ミニ試合ブース、「4v4」ミニゲーム（詳細は後日発表）

参加方法：無料 ※「4v4」体験教室とミニ試合ブースは事前予約制※1

参加時の服装：動きやすい服装とスニーカー

雨天時：雨天決行荒天中止の可能性あり※2

詳細はau公式X(https://x.com/au_officia)、4v4公式X(https://twitter.com/4v4official)等で近日公開予定です。

※1「4v4」体験教室とミニ試合ブースは事前予約制（空きがあれば当日参加可能）です。

※2 万が一天候による内容変更等があった場合は、4v4公式X(https://twitter.com/4v4official)等でお知らせいたします。

COMMON FIELDについて

たまプラーザ テラス ノースプラザ（東急百貨店たまプラーザ店）3階屋上にある庭園は、2022年10月に「COMMON FIELD」としてリニューアルオープンしました。約3,000平方メートル の広々とした庭園は、ゆったり過ごせる芝生エリア、お子さまも楽しめるキッズエリア、自然豊かな植栽で森の小道を連想させるエリアにより構成され、庭園内にはカフェ店舗が併設。たまプラーザの街のさらなる活性化に貢献し、新たなにぎわいや憩いの空間を提供します。

4v4について

「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、サッカー界の本田圭佑が考案した新しい4人制サッカーです。本大会は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生の子ども（U10、U12）向けに2023年に開発されました。

ルールは10分1本勝負であり、交代は自由です。また、ショットクロックは20秒で、GKはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができる、という全く新しいサッカーのルールです。本大会では子どもたちの自主性を大切にするためにベンチには監督やコーチは存在しないことや、一度負けて終わりではなく何度も挑戦できるようなポイント制度などを取り入れています。子どもたちはシーズンを通じてポイントを多く獲得することでJAPAN CUPに出場し、日本一を目指します。子どもたちが社会に出て必要な、自ら考え行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成することで、日本のサッカー界全体の成長に繋げます。

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

KDDIの取り組み

KDDIは、「中期経営戦略（2022-25年度）」において、「サステナビリティ経営」を根幹に置き、5Gによる通信事業の進化と通信を核とした注力領域の拡大、それを支える経営基盤を強化し、パートナーとともに社会の持続的成長と企業価値の向上を目指しています。

また、運動通信社とともにインターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」、および学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」サービスを通じて、auのブランドスローガン「おもしろいほうの未来へ。」を体現するとともに、学生スポーツの発展に貢献してきました。

KDDIは「4v4」メインパートナーとして、夢に向かって励む子どもの成長を支援し、日本サッカーのさらなる普及・発展に貢献します。

「SPORTS BULL」：https://sportsbull.jp/

「ANYTEAM」：https://anyteam.jp/

会社概要

■Now Do株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者：代表取締役社長 本田圭佑

創業：平成29年（2017年）

資本金：1億円

事業内容：4人制のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP：https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

X（4v4）：https://twitter.com/4v4official

Instagram（4v4）：https://www.instagram.com/4v4official/

■KDDI株式会社

本社所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH

代表取締役社長 CEO：松田 浩路

創業：昭和59年（1984年）

資本金：141,852百万円

事業内容：電気通信事業

企業HP：https://www.kddi.com/