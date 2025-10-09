セイコーエプソン株式会社（以下 エプソン）は、工業応用分野の量産用途に適した強溶剤対応の新たなインクジェットプリントヘッド「S3200-S1」を市場投入します。「S3200-S1」は、PrecisionCore プリントヘッドシリーズの新たなラインアップで、強溶剤対応・広幅・高解像度を特⾧とし、ペロブスカイト太陽電池など先端分野におけるインクジェット技術の活用を一層加速します。

S3200-S1

「S3200-S1」の主な特長は以下の通りです。

・NMP、DMSO、DMF、DMI など多様な強溶剤に対応し、ペロブスカイト太陽電池を構成する複数の機能層の成膜など、先端分野での活用に適する

・従来の強溶剤対応プリントヘッド「S800-S1」（1.33インチ） に対して、広幅化（4.73インチ）。ヘッド搭載数を削減し、装置構成の簡易化が可能

・高解像度600dpi 印刷で高精度な膜厚均一性を実現し、安定した品質に寄与

強溶剤対応プリントヘッドの既存ラインアップ「S800-S1」「I3200-S1HD」は、既に複数の会社にて工業応用分野で使用されています。なかでも「S800-S1」は、ペロブスカイト太陽電池をはじめとする工業応用分野で活用されており、新たにラインアップに加わった広幅の「S3200-S1」で、お客さまの量産装置化のさらなる推進に貢献します。

精密吐出を特長とするエプソンのプリントヘッドは、均一な薄膜形成が求められる分野で高く評価されています。韓国のGosan Tech Co., Ltd.（以下 Gosan Tech）では、「S800-S1」を用いてインクジェット方式の利点を生かしたペロブスカイト太陽電池の量産化検証を進めており、今後「S3200-S1」を導入することで、量産装置化の加速に寄与します。

Gosan Techの社⾧であるキム・グァンスさんは、次のようにコメントしています。

「インクジェット印刷技術がペロブスカイト太陽電池の商用化において核心的な役割を果たすと考えています。そしてエプソンのPrecisionCoreプリントヘッドは、溶剤に対する耐久性と安定性の面で非常に優れており、均一で精密な薄膜形成に最適化されている点が大きな強みです。今後もエプソンとの共創を通じて、インクジェットを活用した太陽電池産業の革新を主導できるよう最善を尽くします。」

ペロブスカイト太陽電池市場は、2025 年以降急速な成⾧が見込まれており、2040 年には世界で約2.4兆円の市場規模に達するとの予測もある中、エプソンは強溶剤対応プリントヘッド「S800-S1」と「S3200-S1」で、新プロセスや材料の研究開発から量産向けの装置まで幅広く支援し、インクジェット技術による新たな工業・産業応用分野を切り開いていきます。

■新製品の主な仕様・販売時期について

■エプソンのインクジェットプリントヘッドの詳細は、以下のWebページをご覧ください。

www.epson.jp/products/inkjet/head/

■PrecisionCoreプリントヘッドの詳細は、以下のWebページをご参照ください。

マイクロピエゾ技術

corporate.epson/ja/technology/overview/printer-inkjet/micro-piezo.html

PrecisionCoreプリントヘッド製造技術

corporate.epson/ja/technology/overview/printer-inkjet/precision-core.html