移動中でもリビングのようなくつろぎが叶う！愛犬愛猫専用寝具ブランド”エムールねどっこ”から、キャリーバッグにもなるボリュームたっぷりの大型マルチドライブベッドが新登場！

株式会社エムール移動中もゆったり眠れるドライブベッド

寝室インテリアのEC事業を展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）が運営する、愛犬愛猫専用寝具ブランド『エムールねどっこ』は、2025年10月6日より、犬との住まいアドバイザーが考えた『移動中もゆったり眠れるマルチドライブベッド』の販売を開始しました。ワンちゃんとのドライブをもっと楽しく、もっと快適にするドライブベッドです。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/si-drivebed?variant=49577249865921

移動中もふんわり心地よく

車内でもくつろぎの時間を

移動中でもリビングのようなくつろぎを叶える、大型ドライブベッド。愛犬用のドライブベッドやドライブボックスには硬い触感が多い中、寝具で使われるボリューミーなクッション量で、寝心地をとことん追求しました。移動中でも愛犬の心地よさを求める方に最適なドライブ用ベッドです。

圧倒的なボリューム感

思わずうっとりする寝心地

当社従来モデルの約1.5倍のわた量を贅沢に使用。さらにボリューミーでふかふかの寝心地を実現しました。あまりのボリューム感に大切な家族である愛犬も安心して身をゆだねられ、安全に心地よく移動できます。

ドライブ中も安心！快適さと安心＆安全を両立

ふんわ～り心地いい

シートに固定できる上下2点の固定具で、走行中もきちんと安定。また、飛び出し防止リードを2本装備し、多頭飼いのご家庭でも安心です。

ベルトの長さは調節可能

キャリーバッグにもなる多機能性

お出かけ先でさっと変身！

取り外し可能な固定ベルトを付け替えてキャリーバッグへ切り替えが可能。降車後もキャリーバッグとして活用いただけます。

シンプルで快適なフォルム

快適で上質

季節やトレンドに左右されにくく、上質さを感じさせる落ち着いたブラウンカラー。車内を洗練された印象に。

従来モデルの2WAYタイプも販売中！

2つのスタイルを楽しめる

ボリュームたっぷり＆のびのびスタイルが楽しめる2wayタイプ。ファスナーをさっと開けるだけで、のびのびスタイルに早変わり。お出かけ先での簡易ベッドとしてお使いいただけます。

※従来モデルはキャリーバッグにはなりません。

移動中も愛犬にリッチな寝心地を

移動中もゆったり眠れるマルチドライブベッド

詳細を見る :https://emoor.jp/products/si-drivebed?variant=49577249865921

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/165_1_511e0e851a6ce12c08d4b1e00b309b63.jpg?v=202510091027 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

寝室ブランドEMOORから生まれた愛犬愛猫寝具ブランド犬猫用寝具専門ブランド『エムールねどっこ』

”エムールneDOGko(ねどっこ)”は、「家族の一員であるパートナー(ペット)の健康寿命を伸ばす」そう願って生まれた日本でも数少ない犬猫用寝具専門ブランドです。寝具家具に関する専門性と確かな生産背景をもとに、犬との住まいアドバイザー資格をもった開発担当者が全ての商品を一からデザインします。シニア犬コミュニティの皆様、獣医師などの専門家の支援をいただきながら、実用性の高い愛犬愛猫用のベッドや介護アイテムを企画提案しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://www.emoor.jp

・オウンドメディア「日本の寝室と寝具」

https://www.emoor.jp/em/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/