中国発、アイドルも愛用する人気ブランド「Happy Birds Day（ハッピーバーズデイ）」より、2025年秋冬新作コレクション登場！

株式会社シックスティーパーセント

中国発の人気ブランド「Happy Birds Day」は、この秋冬シーズンに向けた新作コレクションを発表しました。多くのアイドルやインフルエンサーも愛用する同ブランドは、常に遊び心あふれる多彩なカラーデザインで知られ、男女問わず楽しめるコレクションを展開しています。

今回の新作コレクションでは、「秋の気分」をテーマにブラウンを基調としたアイテムを中心にラインナップ。中でも、ヒョウ柄デザインは大きな話題を呼んでおり、多くのファンから高い支持を得ています。この秋のマストアイテムとして、スタイリッシュでありながら遊び心を忘れないデザインは、デイリースタイルにもぴったりです。

「Happy Birds Day」は、これまでのように鮮やかな多色使いだけでなく、季節に合わせたテーマカラーを取り入れることで、ファッションを楽しむすべての人々に“参加型の楽しさ”を提供しています。メンズコレクションとガールズコレクションの両方で、多様なスタイルを提案し、個性を表現する喜びを届けます。

■新作コレクションは、公式オンラインストアおよび一部セレクトショップで順次展開予定です。秋冬のファッションを彩る「Happy Birds Day」の最新アイテムをぜひチェックしてください。

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brands/happy-birds-day(https://www.sixty-percent.com/brands/happy-birds-day?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/happybirdsday.jp/(https://www.instagram.com/happybirdsday.jp/)

HAPPY BIRDS DAY｜ハッピーバーズデイは、2023年に中国で設立されたユニセックスのシューズブランドです。このブランドは、ジャーマントレーナーのみ展開しています。若者の考え方やライフスタイルからクリエイティブなインスピレーションを得ており、ヴィンテージと新しいトレンドを組み合わせ、スポーティなスタイルをデザインに取り入れています。

■株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP