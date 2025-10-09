【同朋大学】『JSTnews』で本学専任教員が取り組むプロジェクトが紹介されました

学校法人同朋学園

国立研究開発法人科学技術振興機構（略称JST）の広報誌『JSTnews』（2025年10月号）において、本学社会福祉学部 宮地菜穂子准教授の記事が掲載されました。社会実装につながる研究開発現場を紹介する「イノベ見て歩き」のコーナーにおいて、社会的養護経験者（ケアリーバー）を取り巻く状況と、宮地准教授が取り組むプロジェクトで開発されたアプリ「きずなコネット」について紹介されています。

＜JSTnews最新号はこちらから＞

https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/

宮地菜穂子准教授の専門は子ども家庭福祉、特に社会的養護現場における発達支援です。治療的支援、自立支援の在り方などに着目しながら、全ての子ども達が大切にされ、安心して生活できる環境づくりを目指した研究・支援活動に取り組んでいます。

◆社会福祉学科社会福祉専攻の学び

少子化問題や格差問題のある現代日本。これからの時代は福祉の専門知識や技術と、人々の気持ちに共感できる「人間力」が求められます。

社会福祉専攻の各コースでは、現場での実習やフィールドワークを通じて実践力を養い、社会福祉を取り巻く多様な問題の解決に取り組む、理想的な社会づくりの担い手を目指します。

＜12月13日（土）オープンキャンパスイベント開催！＞

URL：https://www.doho.ac.jp/opencampus/

＜同朋大学について＞

【名称】同朋大学

【学長】福田 琢

【所在地】名古屋市中村区稲葉地町7-1

【URL】https://www.doho.ac.jp/

【学部】社会福祉学部 社会福祉学科（心理学専攻・社会福祉専攻・子ども学専攻）

文学部（人文学科・仏教学科）

【大学院】人間学研究科