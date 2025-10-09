発酵あんこ×発酵バターの“W発酵”スイーツ誕生！宇治和束園カフェにて「あんバタートースト」提供開始 ～お茶と楽しむ腸活スイーツ～
株式会社山城物産（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本志津代）が運営する直営店「宇治和束園」（大阪市西区南堀江）では、
2025年10月2日より、発酵素材にこだわった新メニュー「発酵あんバタートースト」の提供を開始しました。
砂糖を使わず、麹の自然な甘みで仕上げた発酵あんこと、九州産発酵バターのW発酵。
お茶との相性を追求した“腸活スイーツ”として、健康志向の方にもおすすめの一品です。
発酵あんバタートーストとドリップほうじ茶のセット
■ お茶に合う“発酵スイーツ”が登場
「お茶に合うスイーツ」をテーマに開発した「発酵あんバタートースト」は、
香ばしいトーストに発酵バターと砂糖不使用の発酵あんこを重ねた、体にやさしい“和のあんバタートースト”です。
お好きな日本茶をドリップで淹れ、香り・甘み・旨みが重なり合う特別なひとときを楽しめます。
■ 「発酵あんバタートースト」３つのこだわり
（１） 高千穂の発酵バター
九州産の生乳からつくられる発酵バターを使用。
奥行きのあるコクとすっきりした後味が特徴で、乳酸菌による“腸活”効果も期待できます。
（２）砂糖不使用・麹の甘みで仕上げた発酵あんこ
小豆と米糀のみで生まれる自然の甘み。
発酵の力でポリフェノールやビタミンを活かし、罪悪感なく楽しめるやさしい味わいです。
（３）堀江の人気ベーカリー「ボーノベーカリー」の生食パン
地元・堀江の人気店「ボーノベーカリー」特製の生食パンを使用。
ダブル湯種＆高加水スチーム製法により、“ふわふわ”と“もちもち”を両立。
発酵あんこと発酵バターの旨味を最大限に引き出します。
発酵あんバタートースト
■ 提供概要
メニュー名：発酵あんバタートーストと選べる日本茶セット
価格：900円（税込）
※+200円でお茶を「抹茶ラテ」に変更可
※平日10時～12時は100円OFFのモーニング価格
選べるお茶：ほうじ茶（おすすめ）／煎茶／玄米茶／玉露
提供開始日：2025年10月2日（木）
提供場所：宇治和束園 1Fカフェ（大阪市西区南堀江4-24-6）
営業時間：10:00～17:30（L.O.17:00）
【店舗紹介：宇治和束園】
宇治和束園は、茶問屋・山城物産が手がける日本茶の直営店。
“日常に、お茶のひとときを”をコンセプトに、宇治和束産の玉露や抹茶を中心に、カフェメニューやギフト商品を展開しています。
落ち着いた和の空間で、香り高いお茶と発酵のやさしい甘みをぜひご体験ください。
【会社概要】
会社名：株式会社山城物産
所在地：大阪市西区南堀江4丁目24番6号
代表者：代表取締役 岡本志津代
公式サイト：https://ocha-yamashiro.com/
Instagram：https://www.instagram.com/ujiwazukaen/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社山城物産 西
TEL：06-6531-3219
E-mail：nishi@ocha-yamashiro.com