【VALUENEX】10月ウェビナー開催のご案内 ～スタートアップ俯瞰解析とIPランドスケープ、実務で使える分析手法と事例を紹介～
VALUENEX株式会社は、10月に以下のオンラインセミナーを開催いたします。各セミナーでは、弊社が提供する俯瞰解析サービスの実務的な活用法や、最新の分析手法・事例をわかりやすくご紹介します。参加は無料（定員あり）ですので、研究開発、事業開発、知財・経営企画のご担当者様はぜひお申し込みください。
開催概要
■ ビジネス・市場情報としてのスタートアップ俯瞰解析
スタートアップ情報は将来の市場可能性を示す重要な情報源です。本ウェビナーでは、スタートアップ関連データベースの特徴と、スタートアップ情報を用いた俯瞰解析手法、および企業での活用事例を紹介します。特許や論文に加え、スタートアップ情報であるビジネス・市場情報をどう戦略に組み込むかご関心のある方におすすめです。
登壇者：
林 尚芳（VALUENEX株式会社 共創推進部 シニアプロフェッショナル）
日時：2025年10月24日（金）16:00-17:00
形式：オンライン（Zoom）
定員：100名（無料）
おすすめの方
- 研究開発部門
- 知的財産部門
- 事業開発部門
- 経営企画部門
- スタートアップ分析に関心がある方
- 特許以外の情報分析にも関心がある方
詳細・申込はこちら(https://www.valuenex.com/jp/events-list/202510/startup-overview-seminar)
■ VALUENEX Radarを用いたIPランドスケープ
知財情報を経営・事業戦略に結びつけるIPランドスケープの意義と実践手法を、VALUENEX Radarを用いた事例とともに紹介します。解析母集団の設計から全体俯瞰（ランドスケープ）、新規事業探索／既存事業解析まで、経営に資する知財解析の具体的な進め方を学べます。
登壇者：
菊池 健（VALUENEX株式会社 共創推進 部長）
日時：2025年10月27日（月）16:00-17:00
方法：オンライン（Zoom）
定員：100名（無料）
おすすめの方
- 知的財産部門の調査/分析担当・アナリスト
- 知的財産部門の出願/権利化担当・リエゾン
- 事業開発部門
- 研究開発部門
- 技術企画/戦略部門
- 経営企画部門
詳細・申込はこちら(https://www.valuenex.com/jp/events-list/20251027/ip-landscape-seminar)
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
VALUENEX株式会社 お問い合わせフォーム
https://www.valuenex.com/jp/contact-form
【VALUENEX株式会社について】
VALUENEX のビッグデータ解析ソリューションは、世界中の多種多彩かつ大量な文書情報を俯瞰解析＋可視化することで、さまざまなビジネス戦略へ繋がるインサイト (気付き) を得るサポートをしています。独自開発した アルゴリズムを基盤とするビッグデータ解析SaaSツール「VALUENEX Radar」と、数多くの経営課題にお応えしてきた経験豊富なコンサルティングサービスも含めたトータルソリューションを提供しています。