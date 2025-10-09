【無料オフラインイベント】インハウスマーケターのキャリアを広げナイトを10/30(木)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料オフラインイベント】インハウスマーケターのキャリアを広げナイトを10/30(木)に開催いたします。

「マーケティングを突き詰めたい」

「もっと幅広いスキルを身につけたい」

「会社にマーケ理解がない中で一人奮闘している」...などインハウスで活躍している方へ！

本イベントでは、インハウスマーケターとして活躍し、LANYでキャリアを広げたメンバーが登壇。

前半はLANYでの実際のキャリアチェンジ事例や、激変する時代に市場価値を高める具体的な方法などをご紹介します。

さらに、後半はピザを囲みながら、ざっくばらんに意見交換できるカジュアル交流イベントを開催します！

インハウスマーケターの横のつながりを作りたい方、LANYで活躍するプロの戦略の頭の中を覗いてみたい方、お酒片手にマーケティングの未来についてラフに語りたい方もぜひお気軽にご参加ください！

開催日時

2025年10月30日(木)18:30～20:30（18:15 受付開始）

会場

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F WeWork内

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2025-10-30-party

参加費

無料

定員

最大30名程度

申込締切

2025年10月27日（月）12時00分

参加手順

1. こちらのフォーム(https://www.lany.co.jp/event/2025-10-30-party)にて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 本イベントは抽選とさせていただきます。10月27日(月)中を目安に参加可否をご連絡予定です

3. ご参加いただく方には合わせて参加詳細をメールにてお送りいたします

4. 当日は18:15より開場しております。

18:30までを目安にお越しいただき、受付をお済ませください

備考

軽食・ドリンク付き（アルコール有）

注意事項

営業、スカウト目的の方は参加をご遠慮いただいております。

応募はお一人様１回限りとさせていただきます。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp