おかげさまで創立55周年 日本のツーバイフォー住宅のパイオニアGLホーム

株式会社LIXIL住宅研究所

ジーエルホームカンパニー

株式会社LIXIL住宅研究所ジーエルホームカンパニー（本社：東京都品川区、プレジデント：西浜 将児）が運営する住宅FCブランド「GLホーム」は、2025年10月9日をもちまして、創立55周年を迎えます。これもひとえに、長年にわたりご愛顧いただいておりますお客様、地域の加盟店の皆様、そして関係者の皆様の温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

GLホームは、1970年にその前身である「第一木工」として創業しました。1974年に「ツーバイフォー工法（枠組壁工法）」が住宅建築の一般工法としてオープン化されると同時にいち早くこれを導入し、日本におけるツーバイフォー住宅のパイオニアとして、その歴史をスタートさせました。

創業以来、 GLホームは「自分の人生を楽しめる家」という理念のもと、耐震性・断熱性・耐久性に優れたツーバイフォー工法を基盤に、ジャパンクオリティの安心・快適な性能と、古き良きアメリカやヨーロッパのデザインを融合させた住まいづくりを追求してきました。累計契約棟数は17,000棟を超え、多くのお客様に「家を遊びつくす」豊かな暮らしをお届けできたことを誇りに思います。

この55周年という節目を、私たちはGLホームの第二の創業期と位置づけます。創業以来培ってきた伝統と確かな技術を継承しながらも、時代の変化に先んじてお客様のニーズに応える魅力的な商品展開を強力に推進し、市場において独自のポジショニングを確立してまいります。これからも、お客様一人ひとりの「好き」という想いに寄り添い、世代を超えて愛され続ける住まいを提供することをお約束します。

今回、55周年を記念したGLホーム55周年サイト(https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/special/55th/)を開設しました。今後、お客様への感謝を込めた記念キャンペーンや外部コラボによる話題性の高い新商品の発売を予定しています。詳細につきましては、後日改めてご案内させていただきます。

■ジーエルホームカンパニー プレジデント 西浜 将児 のコメント

「1970年の創業から55年、ツーバイフォー工法と共に歩み、多くのお客様の家づくりに携わることができましたことを深く感謝いたします。私たちの家づくりは、単に頑丈で快適な箱をつくることではありません。ご家族の笑顔が生まれ、趣味を楽しみ、人生がより豊かになる、そんな時間と空間を提供することだと考えています。これからも『American Life & Japan Quality』をキーワードに、お客様の憧れを形にするパートナーであり続けられるよう、加盟店の皆様と共に邁進してまいります。」

◆GLホーム概要

1970年創業。1974年に日本で初めて北米式ツーバイフォー工法を導入したハウスメーカーのパイオニア。以来、枠組壁工法（ツーバイフォー・ツーバイシックス）による、優れた性能と美しいデザインを両立した住まいを提供しています。「家を遊びつくそう。」をコンセプトに、アメリカンデザインをはじめとする多彩な海外デザインと、日本の気候風土に合わせた高い住宅性能（Japan Quality）で、お客様の豊かな暮らしを提案しています。

・会社名 株式会社LIXIL住宅研究所 ジーエルホームカンパニー

・代表者 執行役員カンパニープレジデント 西浜 将児

・本社所在地 〒141₋0033 東京都品川区西品川1-1-1

・URL 【株式会社LIXIL住宅研究所】 https://www.lixil-jk.co.jp/(https://www.lixil-jk.co.jp/)

【GLホーム】 https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/(https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/)

【55周年特設サイト】 https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/special/55th/(https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/special/55th/)

◆LIXIL住宅研究所 概要

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営など、総合的な住生活関連事業を展開するLIXILの一員です。住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、GLホームの3ブランドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。また、2024年住宅ボランタリーチェーン事業「YUIE PROJECT」を立ち上げ、住宅VC事業も展開しています。