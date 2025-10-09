栄駅1分・最大100名の貸切OK。ウッドデザインパーク栄店で“映える”屋内BBQ忘年会

ウッドデザインパーク株式会社

ドン・キホーテ栄本店6階に位置する「ウッドデザインパーク栄店」は、人工芝と黒×ウッドのコントラストが映える非日常空間で、季節や天候を問わず楽しめる屋内BBQを提供します。プロジェクターやマイクなどの設備も揃い、貸切は最大100名まで対応。駅徒歩1分の好アクセスで、幹事様にも安心の会場です。

忘年会におすすめのポイント

ドン・キホーテ栄本店６階にあります。アクセス

栄駅1番出口から徒歩1分。サンシャイン栄前、ドン・キホーテ栄本店6Fのエレベーター直通で、雨天でも集合・解散がスムーズ。地下街経由で濡れにくく、遠方ゲストも迷いにくいロケーションです。終電ギリギリまで安心して楽しめます。

貸切

最大100名まで貸切対応（着席／立食レイアウト相談可）。プロジェクター＆マイク完備で、オープニング→乾杯→歓談→表彰→締めのご挨拶まで一連の進行がワンフロアで完結。受付テーブルの設置やBGMの事前共有、スライド投影のテストも可能です。抽選会・歓談中心・部署横断席など、目的に合わせた座席配置をご提案します。

モニターの貸出しも可能設備

プロジェクター、マイク、スピーカー、Wi-Fiを常設。一般的なHDMI接続に対応（特殊端子は事前相談）。音量・照明の調整もスタッフがサポートします。

快適性

完全屋内×冷暖房で季節や天候を気にせず、電気グリルで匂いも控えめ。

メニュー・サービス

スタンダードBBQコース：和牛の部位や特製スペアリブ、厚切りベーコンなど、人気メニューをバランス良く。

デザート例：マシュマロスモア（焼きマシュマロをクラッカーで楽しむ定番）。

飲み放題：カクテル・ビールほか、幅広いラインナップをご用意。 ※コース内容・価格は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。最新情報はご予約ページをご確認ください。

想定シーン

企業忘年会／懇親会／表彰式：プロジェクター・マイクで進行がスムーズ。最大100名の貸切も可。

同窓会・打ち上げ：駅近で集まりやすく、雨天でも安心。

女子会／記念日：写真が映える内装で“特別な一日”を演出。

施設情報（栄店）

店名：屋内BBQレストラン ウッドデザインパーク栄店

住所：愛知県名古屋市中区錦3-17-15 ドン・キホーテ栄本店6階

アクセス：地下鉄東山線・名城線「栄駅」徒歩1分／名鉄瀬戸線「栄町駅」徒歩約4分

営業時間：11:00-22:00（料理L.O.21:00／ドリンクL.O.21:30）

定休日：火曜（時期により変更の可能性あり）

席・貸切：最大100名まで対応（着席・立食応相談）

設備：プロジェクター、マイク、スピーカー、Wi‑Fi ほか

予算感：コース・飲み放題の各種プランあり

予約：各種グルメサイトの予約ページをご利用ください