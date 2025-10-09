【生成AI時代を勝ち抜く新常識！】IDEATECH、「LLMOに繋がるプレスリリースの書き方」パーフェクトガイドを無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「LLMOに繋がるプレスリリースの書き方」パーフェクトガイドを無料公開しました。

■LLMOに繋がるプレスリリースの書き方パーフェクトガイド：要約

ChatGPTやGoogleのSGE（SearchGenerativeExperience）といった生成AIの台頭により、ユーザーの情報収集方法は劇的に変化しています。AIが検索結果を要約して提示することで、ユーザーはWebサイトをクリックすることなく疑問を解決できる「ゼロクリック検索」が急増。これにより、企業からの一方的な情報発信はユーザーに届きにくくなっています。

実際に、当社が企業のマーケティング担当者に行った調査では、85.3%もの担当者が「生成AIの普及により、企業や製品・サービスの認知経路が変化した」と実感していることが明らかになりました。

このような環境下で、企業が発信するプレスリリースは、従来の記者や生活者だけでなく、情報を取捨選択する「AI」にも正しく評価され、引用されることが不可欠です。

本ガイドは、AIに最適化された情報発信手法「LLMO（大規模言語モデル最適化）」に対応した、新しい時代のプレスリリースの書き方を網羅したガイドとなっています。

■LLMOに繋がるプレスリリースの書き方パーフェクトガイド：概要

＜この資料でわかること＞- AIと人の双方に伝わるタイトル・リード文の具体的な書き方- 信頼性を高めるための「一次情報」の重要性- AIに情報を引用させるための「FAQ」と「構造化データ」の活用法

＜こんな方におすすめ＞- プレスリリースの効果を客観的な数値で把握し、改善したい広報・PRご担当者様- 「ゼロクリック検索」時代における、オウンドメディアへの流入減に課題を感じるマーケティング担当者様- SEOの知見をPR活動に応用し、データに基づいた戦略的な広報施策を展開したい方

＜ガイド目次＞- Chapter-1 タイトルとリード文の設計-AIと人、双方に伝わる見出し- Chapter-2 本文作成のポイント-構造化と一次情報で信頼性アップ- Chapter-3 FAQセクションの活用-想定問答でAIに答えを教える- Chapter-4 公開前チェックリスト-E-E-A-T視点で最終点検

■LLMOに繋がるプレスリリースの書き方パーフェクトガイド：抜粋

本ガイドでは、AIと人の双方に「伝わる」プレスリリースを作成するための具体的なノウハウを、以下の4つのステップで体系的に解説しています。

1.タイトルとリード文の設計

AIが最重要視するタイトルとリード文で、いかに簡潔に「5W1H」を伝え、適切なキーワードを盛り込むかを解説します。

2.本文作成のポイント

「逆三角形」の構成を基本に、見出しや箇条書きで情報を「構造化」。さらに、公的データや独自調査などの「一次情報」を用いて、Googleの品質評価基準である「E-E-A-T」を高める方法を詳説します。

3.FAQセクションの活用

AIが理解・抽出しやすいQ&A形式で情報を提供し、検索結果での露出機会を最大化する「FAQ」の効果的な書き方と、構造化データの実装について解説します。

4.公開前チェックリスト

信頼性、専門性、権威性などを担保する「E-E-A-T」の観点から、公開前に確認すべき項目を網羅したチェックリストを提供します。

■LLMOに繋がるプレスリリースの書き方パーフェクトガイド：FAQ

Q1.生成AIの時代に、なぜプレスリリースの書き方を変える必要があるのですか？

A.GoogleのSGE（生成AI検索）のように、AIが検索結果を要約して回答するケースが増えているためです。ユーザーが検索結果をクリックせずに情報を得てしまう「ゼロクリック検索」が急増しており、従来の書き方ではAIに情報が拾われず、企業の伝えたいメッセージが届かなくなる可能性があります。そのため、「AIに発見・理解され、引用される」ことを意識した「LLMO（大規模言語モデル最適化）」の視点が不可欠です。

Q2.「LLMO」や「E-E-A-T」とは何ですか？広報担当者も知っておくべき用語なのでしょうか？

A.「LLMO」とは大規模言語モデル最適化（LargeLanguageModelOptimization）の略で、AIにコンテンツを正しく認識・評価させるための手法です。「E-E-A-T」は、Googleがコンテンツの品質を評価する基準で、「経験（Experience）・専門性（Expertise）・権威性（Authoritativeness）・信頼性（Trustworthiness）」を指します。これらはAIが情報の信頼性を判断する上で非常に重要な指標となるため、これからの広報・PR活動において必須の知識と言えます。

本ガイドでは、このE-E-A-Tを高める具体的な方法も解説しています。

Q3.AIに読まれやすいプレスリリースを作成する上で、最も重要なポイントは何ですか？

A.「構造化」と「一次情報」です。タイトルや見出しで内容を明確に示し、箇条書きを活用するなど、AIが理解しやすいように情報を整理（構造化）することが重要です。加えて、公的機関の統計データや自社で実施した独自調査の結果といった「一次情報」を盛り込むことで、情報の信頼性（E-E-A-T）が高まり、AIの要約に引用されやすくなります。

Q4.プレスリリースに載せるような独自調査を自社で行うのは難しそうです。何かコツはありますか？

A.独自調査は、客観的なデータで主張を補強できるため非常に有効な手段です。成功のコツは、調査目的を明確にし、定量的に集計できる設問（選択式など）で設計することです。しかし、実際には調査設計の難しさから失敗するケースも少なくありません。IDEATECHでは、PRやマーケティングに直結する調査の設計からリリース作成までをサポートするサービスも提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

Q5.プレスリリースにFAQを入れると、どのような効果が期待できますか？

A.FAQセクションは、読者の疑問を解消するだけでなく、AIにとっても非常に理解しやすい「質問と回答」のペア形式の情報となります。これにより、Googleの検索結果にQ&Aが直接表示されたり（リッチリザルト）、生成AIの回答として内容が採用されたりする可能性が高まります。いわば、AIに対して自ら「答えを教える」ことができる、LLMO時代に極めて効果的な手法です。

