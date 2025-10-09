【現研 考え方教室　第104回】実践経営イノベーション講座2025『建設（建築）産業編』開催のご案内

株式会社現代経営技術研究所

株式会社 現代経営技術研究所（本社：東京都文京区、代表取締役所長：大槻裕志）による「経営考え方教室」の新着情報をご案内いたします。

■現研経営考え方教室 第104回実践経営イノベーション講座2025建設（建築）産業編

講師：泉 秀明

現研シニアコンサルタント



コーディネーター：大槻 裕志

株式会社 現代経営技術研究所 所長



日時： 2025年11月11日（火）10:00～18:00

開催方式：Zoomによるオンライン開催

建設業界の未来を創ろう

2021年3月、現研経営考え方教室の新たなコースとして「実践経営イノベーション講座-建設（建築）産業編」を開講致しました。以降、建設（建築）産業の基本構造、戦略、先端事情を体系的に学ぶことができる唯一無二の場としてご好評を頂き、年次開催を続けて2025年に5年目を迎えます。

当講座は、講師の泉秀明の海外での豊富な実務経験、グローバル企業における経営者としてのキャリアに裏打ちされた事業の現実に根差した実証分析と新たな理論の適用により日本の建設業界が抱える課題を解き明かし、建設業の次なる展開に向けたシナリオを提示します。

日本の建設（建築）産業がグローバリゼーションとデジタルイノベーションを相互に循環させながら成長していくための戦略を皆様とともに考えていくことを願っています。ご参加をお勧めします。

プログラム

I．日本建設業の課題を解明する 10:00～14:30

1．建設業の経営戦略の現状分析：企業存続のための戦略構築へ

- 経営戦略とは何か- 過去40年の日本建設産業の業績推移の分析- 次の経営戦略へー今後の建設業をどのような軸で見るべきか（昼休み 12:00～13:00）

2．日本建設業の事業構造の実証分析：

取引コスト理論の適用と比較制度分析による日米システムの解明から

- 日本の建設業はなぜ特殊と言われるのか？- 取引コスト理論とは何か- 建設プロジェクトマネジメント・システムはなぜ以下の3つの基本形を持つのか？ー設計・施工方式ー設計・施工分離方式ーコンストラクション・マネジメント方式- 日本の設計・施工方式と米国のコンストラクション・マネジメント方式はどのように生まれて発展したか？- 「米国の合理」と「日本の合理」の解明

II．建設業の未来を創ろう 14:40～17:40

1．グローバリゼーションにこう挑む：

- 塗り替わっている建設業界の世界地図- グローバリゼーションの本質とは- 建設業のグローバリゼーション推進へのポイント

2．デジタルイノベーションに挑戦する：

- 最先端で何が起きているかー様々なイノベーション事例- 施工代替ロボットシステム／施工管理ロボットシステム／BIMプラットフォームから生起する新しい現実- ゲームチェンジャーとしてのデジタルイノベーション- BIM・AI・ICT・ROBOTICSを進化させて競合優位をこう築こう

コンサルティングアワー 17:40～18:00

講師ならびに参加者相互で自由にディスカッションを致します。

■ 講師紹介：泉 秀明（いずみ ひであき）

(株)現代経営技術研究所（現研）シニアコンサルタント。

東北大学大学院工学研究科 技術社会システム専攻 特任教授。

清水建設入社後、18年にわたり海外勤務。米国に12年滞在の他、イラク、ルクセンブルク、ドイツに駐在。アジアのプロジェクトも多数手がけた。その後、建設関連の外資系会社2社（Stanley Works Japan、日本オーチス・エレベータ）の役員、関西学院大学経営戦略研究科特任教授、山口大学技術経営研究科教授、京都大学経営管理大学院客員教授を経て現職。

著書：『米国の合理と日本の合理』（白桃書房）。東北大学工学部卒、ワシントン大経営学（MBA）工学（ Civil Engineering ）修士、神戸大学経営学研究科博士（現代経営学：三品和広教授に師事）。

■ これまでのご参加企業（50音順）

■ 参加費用

9,000円（消費税込総額 9,900円）

■ 現研経営考え方教室について

詳細・お申し込みはこちら :https://www.gen-ken.co.jp/innovation/

株式会社 現代経営技術研究所（略称：現研＝げんけん）はシンクタンク機能を持つ経営コンサルティング会社です。1965年に鈴木成裕により設立され、本年7月1日に創業60年を迎えました。



連続する競争環境の変動の中で、今後の企業の状況を予測すると、経営を主体的に考え、深い思考のもとに、現在・将来につながる実践的行動をとることができるリーダーの存在は不可欠です。そのようなリーダーを育成することを主旨として1995年に現研経営考え方教室がスタートし、ユニークな講座として高い支持を頂き、2025年に開講30周年を迎えました。



現研考え方教室では、思考力の強化を中核に据えて既成概念の枠を破る新しい経営視点の形成をはかります。本年、以下の3種類の講座を用意しております。

- 海外駐在候補者・赴任者研修―グローバル展開を担う思考と行動をつくる- 財務の基礎習得・有価証券報告書分析セミナー 経営のストーリーを読み解こう- 実践経営イノベーション講座 建設（建築）産業編

上記の講座はいずれも現研が開発した独自のメソッドで彩られており日本経営の次代を担う方々のご参加をお勧めします。また、研修に参加する方々が、他の会社の、同じように優れたものを持つ人と同じ場で教育を受け、議論を重ね、刺激と同時に人脈をつくる場と なりますよう願っております。





