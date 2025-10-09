コンバース、Yutaka Kobayashi氏の星のイラストを採用したジュニア用スウェットウェアを発売！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)の製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイト株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/和田耕一)が、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、ジュニア向けスウェットパーカ、スウェットパンツを発売しました。

リリースページはこちら :https://converse-basketballwear.jp/news/26181/

イラストレーターYutaka Kobayashi氏作成のオリジナルグラフィックを使用したスウェットウェアで、星を基調とした刺繍がアイキャッチになっています。裏地はタオル地のように柔らかい、頑丈で汗を吸収しやすい素材を使用。スウェットパーカーはプルオーバータイプ。パンツはシューズの着脱が容易な裾ボタン仕様。

これからの季節、プレー中はもちろん、移動中にも重宝するセットアップです。

