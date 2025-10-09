【岡田謹製 あんバタ屋】羽田空港第1ターミナルに期間限定出店。東京駅で大人気。こだわりのあんバタースイーツを取り揃えました。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市)は、2025年10月16日 (木)～11月13日（木）に、羽田空港第１ターミナルにて『岡田謹製 あんバタ屋』を期間限定で出店します。

国内外のお客様で賑わう羽田空港では、看板商品の『あんバタパン』をはじめ、羽田空港限定のあんバタスイーツまで幅広くご用意いたします。

出店概要

■ 出店期間：2025年10月16日（木）～11月13日（木） 8:00-19:00

■ 開催場所：羽田空港第１ターミナル ２階マーケットプレイス「羽田セレクション」催事場

■ 取扱商品

・希少な北海道産えりも小豆の餡子とバタークリームを、贅沢に包みこんだ看板商品「あんバタパン」

・【羽田空港限定】粒感の際立つ岡田謹製『餡子』を練り込んだ「あんバタブラウニ」

・バター香るフィナンシェに、餡子の風味を贅沢に閉じ込めた「あんバタフィナンシェ」

※季節限定の味もご用意

・ヘーゼルナッツとラム香るガレット生地に、北海道えりも小豆の餡子を閉じ込めた「あんバタガレット」

看板商品

あんバタパン岡田謹製 あんバタ屋の「あんバタパン」

『かじってみれば、文明開化の味がする。』

岡田謹製の特製餡子には、たいへん希少な北海道千歳産『えりも小豆』を厳選して使用しております。惜しみなく丁寧に炊き上げることで、豊かな風味と上品な口当たりを実現。その餡子をふくよかな生地に包み込み、さらに塩味をきかせたバタークリームを合わせることで、贅沢な一品に仕上げました。

【商品名】あんバタパン

【内容量】１個

【価 格】324 円（税込）

こだわりの“あんバタスイーツ”

あんバタブラウニ羽田空港限定「あんバタブラウニ」

『文明開化の旅へ、いざ参らん。』

開封とともに、あんバタの香りが旅の気分を誘う、しっとり重めのブラウニです。粒感の際立つ岡田謹製『餡子』を練り込み、バターの香りを纏ったシュトロイゼルをあしらい、粉糖で仕上げました。

【商品名】あんバタブラウニ

【内容量】4個

【価 格】1,296円（税込）

あんバタフィナンシェ一番人気「あんバタフィナンシェ」

『これぞ和洋折衷。土産に良しな洒落た品』

フィナンシェから立ち上るバターの芳醇な香りと、岡田謹製「あんバタ屋」が誇る餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい洒落た一品に仕上げました。

【商品名】あんバタフィナンシェ

【内容量】6個

【価 格】1,620 円（税込）

あんバタフィナンシェ ほうじ茶季節限定「あんバタフィナンシェ ほうじ茶」

『これぞ神業。『ほうじ茶』が引き立てる『あんバタ』の旨み』

奥ゆかしい香ばしさのほうじ茶が、『あんバタ』の旨みを存分に引き立てます。ほうじ茶と丁寧に焦がしたバターを練り込んだフィナンシェ生地で、岡田謹製・希少な北海道千歳産『えりも小豆』の餡子を包み込みました。

ほうじ茶によって引き立つ『あんバタ』の風味をお楽しみください。

【商品名】あんバタフィナンシェ ほうじ茶

【内容量】6個

【価 格】1,620円（税込）

※あんバタフィナンシェとのアソート商品もご用意しております。

あんバタガレットしっとりと黄金に輝く「あんバタガレット」

『しっとりと黄金に輝く、その旨さ。』

ヘーゼルナッツパウダーとラム酒を密かに用いることで、発酵バターの旨味と芳醇な香りを存分に引き立てたガレット生地。その生地と、北海道千歳産『えりも小豆』を使用した岡田謹製『餡子』が絶妙に馴染み、しっとりとした食感に仕上がりました。

【商品名】あんバタガレット

【内容量】5個

【価 格】1,944 円（税込）

※掲載商品は売れ行きにより完売している場合もございます。

「岡田謹製 あんバタ屋」ブランド概要

「文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動を再び」をテーマに、2020年、東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。

連日完売となる看板商品「あんバタパン」をはじめ、手土産として人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々のヒット商品を展開しています。

餡子には希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用し、風味豊かで口当たりの良い味わいに仕上げました。塩味の効いたバターとの組み合わせで、洒落たお土産にも最適な一品をお届け。

2024年4月には、2号店として「イイトルミネ新宿店」をオープン。東京土産の新しい定番を目指し、これからも“あんバタースイーツ”の魅力を発信してまいります。

ブランドサイト URL：https://anbataya.jp/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996 年 4 月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。