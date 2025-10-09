「あなたをパンにたとえると？」オリジナル診断『MPTI』を公開

株式会社on the bakery

ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、オリジナル診断『MPTI（エム・ピー・ティー・アイ）- あなたをパンにたとえると？』を公開しました。

『MPTI』は、SNSで話題のタイプ診断の文脈に寄せて、自分の性格・キャラクター・相性を軽やかに可視化。結果は「パンのタイプ」として返ってくるため、思わずスクショして見せ合いたくなる体験に仕上げました。なお、MPTIの〈P〉は「パン」を意味します。

公開ページ：https://croissant.buzz/diagnose/GG0zKN4z(https://croissant.buzz/diagnose/GG0zKN4z)

※本診断はエンタメ用途のオリジナルコンテンツです。学術的・医学的な性格検査ではありません。





MPTI診断を遊んでみる

『MPTI』のポイント

名称の由来

公開URL

MPTI - あなたをパンにたとえると？ :https://croissant.buzz/diagnose/GG0zKN4z- タイプ診断の楽しさ × パンの世界観タイプを「パン」で表現。会話が生まれやすく、自然な拡散を後押し。- スクショ前提の結果デザイン見せ合いたくなるレイアウトとコピーで、シェアまでの距離を最短化。- 数分で完了するテンポすきま時間で回答できる軽さ。離脱しにくい導線設計。- URLひとつでどこでも展開LP、オウンドメディア、SNSプロフィール、イベント会場連動まで幅広く実装可能。- 制作チームの実体験で「語りたくなる」on the bakery代表が実際に診断した結果は「チャバたん」（チャバタ）。相性が良いタイプは「スパカリ」（カレーパン）でした。中の人の結果を添えることで、投稿のネタや会話のフックに。- MPTIの〈P〉は「パン」。あなたのタイプを「パン」でたとえることで、軽やかに自己表現でき、結果を見せ合う動機が自然に生まれます。（ブレッドのBにすると……）

『MPTI - あなたをパンにたとえると？』

https://croissant.buzz/diagnose/GG0zKN4z(https://croissant.buzz/diagnose/GG0zKN4z)

法人・団体のみなさまへ

「クロワッサン」では、オリジナル診断の設計～公開～効果把握まで一気通貫で伴走します。ブランド世界観やKPIに合わせて設問・分岐・結果デザインを最適化し、「つい試したくなる」体験づくりを支援します。

ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/contact

クロワッサンについて

「クロワッサン」は、ノーコードで「ガチャ」「診断」「アンケート」を素早く作成・公開できるマーケティングツールです。SNSとの親和性が高く、集客・拡散・データ取得を同時に実現。展示会、キャンペーン、ファンコミュニティ運営、採用PR、店舗送客など幅広い用途で活用されています。



本件に関するお問い合わせ

株式会社on the bakery 広報担当

Email：satou@onthebakery.co.jp

お問い合わせフォーム： https://www.lp.croissant.buzz/contact/(https://www.lp.croissant.buzz/contact/)

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/